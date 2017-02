NATO Irak’a üs kuruyor (english)

NATO, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Iraklı güçlerin eğitilmesi amacıyla Irak’a üs kuruyor.

Terör örgütü ile mücadele kapsamında önemli bir adım atan NATO, Iraklı güçlerin eğitilmesi için Irak’a çok uluslu ekip konuşlandırıyor. Farklı ülkelerden gelecek olan eğitmenler, Iraklı güçlere el yapımı patlayıcıların (IED) nasıl imha edilmesi gerektiğini anlatacak. Iraklı güçlerin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde daha aktif bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla hazırlanan program, NATO Barış ve Güvenlik İçin Bilim Programı öncülüğünde gerçekleştirilecek.

Romanya ordusunda görevli Binbaşı Gheorghe Dragos, NATO’nun Iraklı güvenlik güçlerinin gelecek görevlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeleri için Irak’taki eğitimcilerin çalışma planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi talebinde bulunduğunu ifade etti. Dragos, “Bizim bu konudaki asıl hedefimiz, eğitim alanların diğer öğrencilere el yapımı patlayıcıların nasıl etkisiz hale getirileceğini öğretmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak kaliteli eğitim uygulamak. Bu nedenle sorumluluğumuz son derece büyük. Çünkü, öğrencilerimiz savaşçıdır ve eğitimden sonra savaşacaklar” dedi.

İspanyol ordusunda görevli Albay Juan Enrique Gomez Martin ise görevlerinin patlayıcılarla mücadele konusunda NATO’yu desteklemek olduğunu kaydederek, “El yapımı patlayıcılar, düşük maliyetli silahlardır, elde etmek oldukça kolaydır ve son derece de etkilidirler. Korkuyu ve terörü ateşlemenin yanında insanların ölümüne de neden oluyor. Bu patlayıcılara karşı mücadele vermek zorundayız ve bu da bizim merkezimizin görevi” ifadelerini kullandı.

ABHaber,bildiriyor:

NATO launches training effort in Iraq

NATO launched a new training programme in Iraq on Sunday (5 February 2017), teaching Iraqi security forces to counter Improvised Explosive Devices (IED). Around 30 enlisted soldiers are participating in the first five-week course. ”NATO’s training and capacity building in Iraq is strengthening the country’s ability to fight ISIL and provide for its own security,” said NATO Secretary General Jens Stoltenberg.

NATO Allies are supplying protective equipment to Iraqi security forces as part of their training. The new counter-IED training scheme will run alongside NATO-run courses in Iraq on civil-military cooperation. Since January 2017, NATO advisers have been working in the country, overseeing training activities and working with the Iraqi authorities to reform their security institutions. NATO has been training Iraqi security forces in several areas, including counter-IED, explosive ordnance disposal and de-mining in neighbouring Jordan. At the Warsaw Summit in July of last year, Allies agreed to expand this training into Iraq itself.

The Secretary General stressed that training Iraqi forces is an important part of NATO’s contribution to the fight against terrorism, which includes AWACS surveillance support to the Coalition against ISIL. “The best weapon we have in the fight against terrorism is to train local forces,” said Mr. Stoltenberg, adding that “a more effective Iraqi military means a safer Iraq, and a more stable Middle East.”