Mustafa Akıncı:Müzakerelerin bundan sonraki gelişimini Rum tarafının tavrı ortaya koyacak

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Rum lider ve partisi gelecek seçimleri düşünerek hareket ediyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın gerçekleştirilecek olan liderler görüşmesi ve Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan ENOSİS Plebisiti kutlama kararına yönelik açıklamalarda ve eleştirilerde bulundu.

ugün, Dayanışma Hareketi, Meclis Dışı Siyasi Parti Temsilcileri ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın gerçekleştirilecek olan liderler görüşmesi ve Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan ENOSİS Plebisiti kutlama kararına yönelik açıklamalarda ve eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları şu şekilde:

“RUM LİDERİN CEVABINDA OLAYIN VAHAMETİNİ TAM OLARAK KAVRAYAMADIĞINI GÖZLEMLEDİM”

“Rum liderin hatasından dönmesini talep etmiştim. Yurtdışında olan Eide ile telefonla konuşmuştum. Bunun yanında BM Genel Sekreteri’ne de bir mektup yazdım. Bugün Eide ile konuyu yüz yüze ele aldık. Konunun vahametini, ciddiyetini telefonla aktardığım gibi tüm teferruatıyla yüz yüze de aktardım. Yarın görüşmeye gideceğim. Aynısını Anastasiades’e de aktaracağım. Çünkü cevabında olayın vahametini tam olarak kavrayamadığını gözlemledim. Konuyu hafife alan bir yaklaşım olduğunu gösterdi. Tarihsel bir olaya yapılmış küçük bir atıf söylemi olayın boyutlarını anlamak istemediğini gösteriyor. En iyi savunma saldırıdır mantığıyla da karşı saldırı içeren ifadeler kullanmıştır ne yazık ki. Rum liderden beklediğimiz davranış bu değildi.”

“BU KONUDA KIBRIS TÜRK HALKININ ORTAYA KOYDUĞU TEPKİNİN ÇOK ÖNEMLİ NEDENLERİ VAR”

“Bu konuda Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu tepkinin çok önemli nedenleri var. Ortaklık kuracağımız, federal bir çatı altında barışçı bir gelecek inşa etmeyi arzuladığımız bir toplumun liderliğinin çok iyi anlaması lazım. BM’ye de ilettik, Genel Sekreter’e yazdık. BM’nin de bunu çok iyi kavraması ve rol üstlenmesi gerekiyor. Çözüm için bizi bir araya getiren ve çalışmalara iyi niyet misyonuyla katkı koymaya çalışan teşkilat BM’dir.”

“RUM LİDERİN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK KONUSUNDA TOPLUMUNU HAZIRLAMASINI ARZU EDİYORUZ”

“Bu olayın verdiği çok açık bir mesaj var; o da şudur: Bu gibi konularda Sn. Anastiades ve partisinin çözümden çok gelecek seçimleri düşündükleri daha bir net ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bütün bunları alt alta topladığımızda çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan da biz Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin en temel hakkı olan ve her türlü müzakerelerin temel unsurunu teşkil eden siyasi eşitlik konusunda da adım atmasını, dönüşümlü başkanlıkta toplumunu hazırlamasını arzu ediyoruz. Bizim çabalarımızı onların da sergilemesini, federal bir ortaklığa, gücü-yetkiyi bizimle paylaşmaya toplumlarını hazır hale getirmesini bekliyoruz. Yapmaları gereken budur. Tam tersi gelişmeler Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmaz. Bu da yapmamıştır, zarar vermiştir.”

“ENOSİS OLAYINI YENİDEN CANLANDIRACAK HATIRLATACAK BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ SERGİLENMEMELİ”

“Güven artırıcı önlemlere verdiğimiz önem nedeniyle bu ülkede dünyanın başka bir yerinde olmayan bir eksiği, bir yanlışı gidermek için karar aldık; Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışabilir hale gelmesi konusu. Çünkü cep telefonları Güney’e geçtiğinizde kuzeyde evinizle irtibatınızı kaybediyorsunuz. Onlar kuzeye geldiklerinde evleriyle irtibatlarını kaybediyorlar. Her şey hazırlandıktan sonra ortada bir yasal engel olduğu söylendi. O yasal engel orada durdukça bu iş birliğinin gerçekleşemeyeceği söylendi. İşte bunları meclislerine götürüp düzeltmeleri gerekir. Yoksa durup dururken ENOSİS olayını yeniden canlandıracak, genç kuşaklara kutsanacak, anılacak, hatırlatacak bir davranış biçimi sergilenmemeli, bunun kararları mecliste alınmamalıydı ama Alındı. Anastasiades’in bunu önleyecek bir tavır sergilemesi gerekirdi, bunun karşısında durması gerekirdi. Nasıl biz kuzeyde ilhak politikalarına karşı duruşumuzu çok açık ortaya koyuyor, ikinci bir Tayfur Sökmen olmayız diyebiliyorsak Rum liderin de bunu yapması gerekirdi, yapmadı.

“ANASTİADES’İN SÖYLEYECEKLERİNİ DİNLEYELİM, SONRA DA NE YAPACAĞINA BAKALIM”

“Yarın gittiğimde konu bu olur demiştim. Yarın gideceğim. Eide’ye de söyledim, bu konudan başka konu görüşülmez. Bunu konuşalım, Anastiades’in söyleyeceklerini dinleyelim, sonra da ne yapacağına bakalım. Ona göre yine durumu değerlendirelim.”

“EĞER BİR ÇÖZÜME ULAŞAMAZSAK. HİÇBİR ŞEY DURAĞAN, STATİK DEĞİLDİR, HER ŞEY DEĞİŞİR”

“Kıbrıs’ta çözüm tüm taraflar için en iyisidir, akıl işidir ve çözümsüzlük ortamında tüm tarafların sıkıntı yaşayabileceği bir dönem bizi bekler eğer bir çözüme ulaşamazsak. Hiçbir şey durağan, statik değildir, her şey değişir. Bu değişiklikler ya olumluya doğru olur ki akıl işi budur, ya da olumsuza evrilir ve bundan sadece Kıbrıslı Türkler değil adada yaşayan herkes zarar görebilir. Bir çözümden tüm kesimlerin kazacağı çok şey olduğunu düşünüyorum.”

“YARINI BİR GÖRELİM, GELİŞMELERİ YİNE BİRLİKTE DAHA SONRA DEĞERLENDİRİRİZ”

“Yarını bir görelim, gelişmeleri yine birlikte daha sonra değerlendiririz. Bugün ayrıca daha önce de yaptığım gibi meclis dışındaki partileri de davet ettim. Geçen hafta meclis içindekilerle görüşmüştüm. 1 Aralık’tan bu yana Cenevre, Mont Pelerin’i ve bugün geldiğimiz noktada ENOSİS olayıyla ilgili yaşananları onlarla paylaştım.”

“UMARIM YARINDAN SONRA BU TEPKİMİZİN HAKLILIĞI VE BOYUTLARI DAHA İYİ ANLAŞILIR”

“ENOSİS Plebisitinin kutlanması kararı ülke genelinde tüm kesimler arasında tepki yaratmıştır, bunu Rum tarafının iyi değerlendireceğini ümit ederim. Umarım yarından sonra bu tepkimizin haklılığı ve boyutları daha iyi anlaşılır.”

“KONUNUN CİDDİYETİNİ SADECE BM DEĞİL, RUMLARIN İÇİNDE DE ANLAYANLAR OLMAYA BAŞLADI”

“Konunun nasıl ciddi olduğunu sadece BM değil, Rumların içinde de anlayanlar olmaya başladı. Kilit rol Rum lidere düşmektedir. Biz bu yanlışın düzelmesi için tüm ilgili taraflarla da konuşmaya devam edeceğiz. Yarın direkt Anastiadis’in ağzından duymak isterim.”

“RUM TARAFI BİR KARAR VERMEK ZORUNDADIR”

“Rum tarafı bir karar vermek zorundadır. Adada bir çözüm için hep birlikte çalışmaya devam edecek miyiz etmeyecek miyiz? Bu artık çok kritik bir soru. 1 yıl sonraki seçimlere mi endekslenecekler, yoksa çözüme mi yoğunlaşacaklar; bunun kararını vermek durumundalar. 2017’nin sıkıntılarla dolu olabileceğini öngörerek 2016 sonu diyordum.”

“BİZİM TEPKİMİZ YETERİNCE ANLAŞILMADIĞINI GÖRÜYORUM”

“Sorunlar erken başladı. Eğer çözüme odaklı kalınsa yine bu mümkündür. Ama görüyoruz ki yavaş yavaş çözüme odaklı halden seçime odaklı hale dönüştü. İnkar edilebilecek saklanabilecek bir yanı da kalmadı Rumlar tarafından. Müzakerelerin bundan sonraki gelişimini Rum tarafının da tavırları ortaya koyacak. Biz kararlıyız, istekliyiz, Kıbrıs Türk halkının verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanıp halkımızın kabul edebileceği bir metni referanduma götürmek için niyetliydik, hala bu niyeti içimizde taşımak istiyoruz. Ama bu her şart altında gerçekleşecek bir durum değil. Bu ancak birlikte, ortaklaşa yürünecek bir yoldur. Ortaklaşa bir federal yapıdan bahsediyoruz. Bu da ancak Rum tarafının tavır ve davranışlarıyla ortaya koyacaktır. Bunun netleşmesi için çok zaman kalmadı. Birkaç ay içinde kendini gösterecekti, şimdi artık birkaç güne indi. Yarın ve yarından sonraki birkaç günü iyice görüp değerlendirmemiz gerekecek. Bizim tepkimiz yeterince anlaşılmadığını görüyorum.”

“BU HAKLI TEPKİMİZİN GEREKLERİNİ YAPMALARINI TALEP ETMEK LAZIM”

“Müzakereciler görüşmesini iptal ettik, gitmedik, tepki koyduk. Bugün teknik değil ilkesel düzeyde, politik düzeyde önemli bir olay var. Bunu da gitmeden konuşamazsınız. Protesto et, gitme diyenler olabilir, gidip elbette diyalog kurup anlatmak lazım ve bu haklı tepkimizin gereklerini yapmalarını talep etmek lazım. Bizim yarın yapacağımız budur. Aldığımız tavra göre yeniden değerlendireceğiz.”