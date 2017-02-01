Mustafa Akıncı:Müzakereler en erken tarihle 2018’e sarkar

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, liderler görüşmesinin ardından döndüğü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Saray’da yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede Şubat ayının planlandığını ifade ederek, liderlerin Şubat ayında 3 kez görüşeceğini kaydetti.

Akıncı açıklamasında, 9-16-23 Şubat’ta liderlerin tekrardan bir araya geleceğini işaret ederek, müzakerecilerin düzenli olarak görüşmeye devam edeceğini de belirtti.

Mart’taki görüşme politik düzeyde olacak

Akıncı, “BM’den iki taraf olarak ricada bulunduk. Garantör ülkelerle temaslarını yürütsün ve Cenevre’de başlayan konferansın devamını getirelim” diyerek, görüşmenin politik düzeyde olacağını da sözlerine ekledi.

Akıncı, yapılacak konferansın Mart ayı başında yapılması kararı aldıklarını da belirterek, tarihin kesinleşmesi için garantörlere de sorulacağını belirtti.

Her şey Cenevre’de bitmeyebilir

Akıncı şunları kaydetti:

“Konferans, Kıbrıs Konferansı olarak 12 Ocak’ta başladı ama bitmedi. Devam ediyor… Mont Pelerin’de teknik düzeyde devam etti. Mart başlarında politik düzeyde yeniden toplanacak. Onun arkası gelir mi, orada göreceğiz…

Herşey orada başlayıp, orada bitmeyebilir. Bu işin ucu ilânihaye açık değildir. Bu iş artık önümüzdeki dönemde bir şekilde sonuçlanacaktır.

Rum tarafında seçim davulları çalmaya başlayacak. Doğalgaz yataklarıyla ilgili araştırmalar gündeme gelecek… Tüm bunlar sıkıntı nedenleridir. Momentumu yitirmemek son derece önemli, iki taraf da momentumu canlı tutmaya, bunun arkasını getirmeye olan isteklerini teyit ettiler. Biz de bunun gereğini yerine getirmek için önümüzdeki süreçte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

En erken tarihle 2018’e sarkar

Akıncı, kısa zaman içinde bir çözüme ulaşılamaması durumunda, yeni çözüm arayışları için en erken tarih olarak 2018’i gösterdi.

Akıncı açıklamasında, “çözüm bulunmazsa, tekrardan görüşmelere Güney’deki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra başlanabilecek. Konferansın adı Kıbrıs Konferansı’dır. 5’li olarak bir araya geldiğimizde güvenlik, garantileri konuşacağız, ikili olarak geldiğimizde diğer konuları konuşacağız. Cenevre’de buna devam edeceğiz.’

“Oranları çarpıtmaya çalışanlar var”

Akıncı,yüzde 29+ ile ilgili bir basın mensubunun sorduğu soru üzerine kendisinin haritanın Meclis’te onaylandığını söylemediğini, Meclis’te bu oranın konuşulduğundan bahsettiğini kaydederek, “yüzde 29+, 29-30 arasında bir orana tekabül eder. Bunu da çarpıtmaya çalışanlar var. Yüzde 105 de olur ona bakarsak… Yüzde 30’un altına inmek üzere 29+ dendiğini herkes biliyor” dedi.

Akıncı, oranın Meclis’te görüşülmesinin ardından 29 Mart 1986’da UBP, CTP ve TKP’nin de onay verdiğinin altını çizdi.

Akıncı şunları kaydetti:

“1987 Ekim ayında bu belge yüzde 29+’yı içerecek şekilde Meclis’te oybirliğiyle onaylandı. Meclis’te bunlar anlatıldı. Benim söylediklerime çelişen ne var? Ha kapalı oturumda, ha açık oturumda onaylandı ne fark eder? Onaylanan ne? Yüzde 29+ onaylandı… Oranın bu çerçevede olacağını söylemek, gerçekçiliğin ta kendisidir. Ben halkımı gerçeğe hazırlamakla mükellefim. Eğer bir uzlaşı olacaksa bu dolaylarda bir oranda olacak. 5 ile uzlaşma sağlayamazsınız. Mümkün olduğunca az insanın yerinden oynaması için çalışmalarımızı yapacağız. Ne kadar az olursa olsun, bir miktar insan yer değişecek.

Onları da yeni bir eve, yeni bir iş imkânı vermeden kimse yerinden oynatılmayacak. Varılacak mutabakatlar, daha kötüyü değil, daha iyisini verirse bir anlamı olur.”

“Hükümet halkı temsil etmiyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının sonunda, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını ifade ederek, ilgili makamları göreve davet etti.

Akıncı, ‘zaman gelecek Başbakan ile, zaman gelecek Dışişleri Bakanı ile karşı karşıya geleceğiz’ diyerek, Meclis’teki oranla halkın iradesinin örtüşmediğini, araştırmalar ve verilerin, Meclis’te bulunan azınlık hükümetinin, halkın iradesini seslendiren bir hükümet olmadığını kanıtladığını belirtti.

Akıncı, sorgulanması gereken esas konunun bu olduğunu da ifade ederek sözlerine son verdi.

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