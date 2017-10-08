Mustafa Akıncı: Kıbrıs Türkü Rum Cumhuriyeti’ne yama olmaz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hiç kimsenin Kıbrıs Türkünün Güneydeki Rum Cumhuriyetine yama olacağını düşünmemesini istedi.

Katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs konusunda konuşan Akıncı, Kıbrıs Türkünün yurtta barış dünyada barış tezini benimsediğini ve Adada çözümü arzu ettiğini ifade ederek, , ancak bundan “her ne pahasına olursa olsun” anlamının çıkmaması gerektiğini belirtti.

Akıncı “Kıbrıs Türk halkının haklarının, eşitliğinin, özgürlüğünün korunarak güvence altına alındığı bir çözüm istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm odaklı siyasetlerinden vazgeçmediklerini vurgulayarak, “Kıbrıs’ta yer geldi savaştık, ancak hiçbirinin sorumlusu biz olmadık” dedi.

Ülkede yaşanan olayların Rumların Ada’yı Yunanistan’a bağlamak ve EOSİS hayalinden kaynaklandığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi topraklarımızda eşit bir toplum olarak yaşamaktan başka düşüncemiz yok Başkalarının haklarında da gözümüz yok” dedi.

Rum tarafında seçim sürecinin başladığını ve bunun sonucunda herşeyin yeniden başlayabileceği bir durumun söz konusu olabileceğini ifade eden Akıncı şöyle dedi:

“Rum tarafı bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirebilirse umarım bunu gerçekleştirir, yaşadığımız bu süreçte deneyimde bunun çok zor olduğunu görüyoruz ancak şimdi önemli bir dönemden geçiyoruz. Rum tarafında bir seçim süreci yaşanıyor, bunun ardından çözümün adını bile duymayan bir lider başa geçebilir. O zaman her şey yeniden değerlendirilebilir”dedi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Görüşerek uzlaşarak bir noktaya varılabileceğini, ifade ederek, olaylara bu zihniyetle bakılması gerektiğini kaydetti.

Akıncı Kıbrıs Türkünün Rum Cumhuriyetine yama olmayacağına da vurgu yaptı.

Akıncı, “Hiçbir şekilde yanlış düşüncelere kapılıp günün birinde Güney’deki Rum Cumhuriyetine yamanacağımızı onların azınlığı haline dönüşmeye hazır bir toplum haline geleceğimizi kimse düşünmesin, böyle bir hesaba kendini kaptırmasın bu hesap yanlış bir hesap olur” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir hesaba yer olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı bundan sonra ne yapacaklarını da anlattı.

Akıncı, nerede durduğunu bilen hakkını görüşme masasında arayan bir tutum sergileyeceklerini belirterek, her zaman çok yakın bir ilişki içerisinde oldukları Türkiye ile yakın istişarelerini devam ettireceklerini bunun yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ve halk ile de istişare içerisinde olacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı.

Brt