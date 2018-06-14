Mustafa Akıncı: “Doğu Akdeniz’deki rezervleri ortak akılla değerlendirmek önemli bir sorumluluk”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son yıllarda Doğu Akdeniz’de saptanan önemli doğal kaynak rezervlerinin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük enerji projesi olarak nitelenen “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı” (TANAP) açılışı için Eskişehir’de düzenlenen törende konuştu.

TANAP projesinin çağın akılcı işbirliklerine iyi bir örnek niteliğinde olduğunu kaydeden Akıncı, Hazar denizindeki kaynakların en uygun güzergahlardan Türkiye’ye ve buradan da Avrupa pazarına nakledilmesinin, ekonomik gelişmeye ve güven ortamına katkı sağlayacak özellikte olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, günümüzde dünyanın ve bölgenin özellikle doğal kaynakların değerlendirilmesinde paydaşların arasında işbirliğini teşvik eden kaynaklara ihtiyacı olduğuna işaret ederek bu kaynakları çatışma ve gerilim nedenine çevrilmeden, herkesin kazançlı çıkacağı barışçıl modellerle değerlendirmenin yapılacak en doğru iş olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “TANAP’ı meydana getiren ekonomik işbirliği ruhunun ve politik öngörünün herkese ilham vermesi en büyük arzumuzdur” diyerek, projenin başta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere tüm bölgeye ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın davetlisi olarak törene katıldı.

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