Mustafa Akıncı Brüksel’de açıkladı…Müzakereler yeniden (11 Nisan) başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: “11 Nisan’da müzakerelere başlamaya hazırız…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Akıncı, müzakerelere başlama tarihi olarak “11 Nisan’da” dedi.

Akıncı: “Cenevre’den bu yana meydana gelen gelişmeleri BM genel Sekreteri’ne aktarma fırsatı bulduk. Çeşitli yön ve ayrıntılarıyla pozisyonlarımız hakkında aydınlattık.

Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak, her iki tarafın kaygılarına yanıt veren, iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamalarına olanak veren bir çözüme bağlılığımızı teyit etme şansı bulduk.

Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelere 2 Nisan Pazar akşamı yemekte her iki tarafça da uygun tarih olarak görülen 11 Nisan Salı başlamaya hazırız.

Bu konudaki pozisyonumuz çok iyi biliniyor. Defalarca açıklanmıştır, tekrarlamaya gerek yoktur. Ortak anlayışımız odur ki, önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır.

Söyleyeceklerim bununla sınırlı olacak. Umarım süreç tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun” dedi.

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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yeni Başlangıcı, Önümüzdeki Gelişmeler Mümkün Kılacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlaması noktasındaki Kıbrıs Türk pozisyonunun çok iyi bilindiğini, önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin 11 Nisan’da müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılmasını beklediklerini söyledi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri António Guterres ile Brüksel’de yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşme sonrası basına açıklama yaptı.

Sözlerine “BM Genel Sekreteri Sayın António Guterres, müzakere sürecine ilgisini sürdürüyor” diyerek başlayan Akıncı, Guterres’in Cenevre Konferansı’nda da çok yararlı katkılarını gördüklerini belirtti.

Genel Sekreter’in bu ilgi ve katkısının bundan böyle de devam edeceğinin anlaşıldığını anlatan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görüşmemiz esnasında, Cenevre’den buyana meydana gelen gelişmeleri kendisine Kıbrıs Türk tarafı olarak aktarma fırsatı bulduk. Çeşitli yönleriyle, ayrıntılarıyla kendilerini, kendi düşüncelerimiz ve pozisyonlarımız hakkında aydınlattık. Bir kez daha Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak her iki tarafın da kaygılarına yanıt veren her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir çözüme olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu görüşmenin çok yararlı ve verimli geçtiğini bir kere daha belirtmek isterim.”

“POZİSYONUMUZ BİLİNİYOR”

Kıbrıs Türk tarafı olarak, müzakerelere her iki tarafça da uygun tarih olarak görünen 11 Nisan Salı günü başlayamaya hazır olduklarının altını çizen Akıncı, “Bu konudaki pozisyonumuz çok iyi biliniyor. Defalarca açıklanmıştır. Bunları yeniden tekrarlamaya gerek yoktur. Ortak anlayışımız odur ki önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bu yeni başlangıcı yapmayı mümkün kılacaktır. Umarım bu yeni başlangıç tüm Kıbrıs için, bölge için ve tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun” dedi.

Tak-ABHaber