Mustafa Akıncı BM’ye hayal kııklığımızı ilettim (görüntülü haber)

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin Enosis plebisitini anma kararıyla ilgili bugün Cumhuriyet Meclisi’nce alınan kararı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilci Elizabeth Spehar aracılığıyla BM’ye ilettiğini ve hayal kırıklıklarını ifade ettiğini açıkladı.

Akıncı, Rum tarafınca, eğer bir adım atılmayacaksa, müzakerenin anlamı kalmayacağını söyledi.

Rum gençlere Enosis anlayışının enjekte edilmesinin müzakere sürecine büyük bir darbe olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum meclisi kararını düzeltmezse perşembe günkü liderler görüşmesinin gündeminin sadece bu olacağını söyledi.

Akıncı, bu konuda Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in perşembe günkü toplantıya kadar ne yapacağını görmeyi bekleyeceğini ve değerlendirmelerin her safhada yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerecilerin yarınki görüşmesinin ise büyük ihtimalle yapılmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabulünün ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile öngörülen görüşmeye atıfta bulunan Akıncı, “Bu toplantıya giderim, ama bu toplantıda konu yalnız bu olur. Başka bir şey konuşulmaz. Kendilerine size anlattıklarımı anlatırım. Bu konuda artık bir karar vermeleri gerektiğini yüz yüze söylerim. Gidip de orda başka türlü bir müzakerenin yapılmasının bir anlamı kalmaz eğer hiçbir adım atılmayacaksa…” dedi.