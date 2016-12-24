Moskova: Geçiş döneminde en etkili garantiler BM Güvenlik Konseyi’nin sağlayacağı güvenlik garantileri olabilir Reviewed by Momizat on . Moskova, Kıbrıs`ta var olan garantiler sisteminin çağ dışı kaldığına, modern bağımsız bir devletin dıştan garantilere ihtiyacı olmayacağına inanıyor. Rusya Dışi Moskova, Kıbrıs`ta var olan garantiler sisteminin çağ dışı kaldığına, modern bağımsız bir devletin dıştan garantilere ihtiyacı olmayacağına inanıyor. Rusya Dışi Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » Moskova: Geçiş döneminde en etkili garantiler BM Güvenlik Konseyi’nin sağlayacağı güvenlik garantileri olabilir

Moskova: Geçiş döneminde en etkili garantiler BM Güvenlik Konseyi’nin sağlayacağı güvenlik garantileri olabilir

Haber Tarihi:: 24 Aralık 2016 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Moskova, Kıbrıs`ta var olan garantiler sisteminin çağ dışı kaldığına, modern bağımsız bir devletin dıştan garantilere ihtiyacı olmayacağına inanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov`un Nikos Anastasiades`le telefon görüşmesi yaptığı hakkında yayımlanan basın bildirisinde, geçiş döneminde en etkili garantilerin Moskova`nın görüşüne göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından sağlanacak güvenlik garantileri olabileceği belirtildi.

Basın açıklamasında, 23 Aralık`ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov`un, Nicos Anastasiades ile Anastasiades`in isteği üzerine bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiades`in Lavrov`a, Kıbrıs`ta bir anlaşmayla ilgili devam etmekte olan müzakerelerin şimdiki aşamasının bir değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Basın açıklamasında, “Rusya tarafı, Kıbrıs`taki iki toplumun faydasına olacak adil ve uygulanabilir, kalıcı bir çözümün teşvik edilmesi için toplumlar arası müzakere sürecini desteklemeye devam etmektedir” denildi.

 

Share

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

Scroll to top