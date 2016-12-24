Moskova: Geçiş döneminde en etkili garantiler BM Güvenlik Konseyi’nin sağlayacağı güvenlik garantileri olabilir

Moskova, Kıbrıs`ta var olan garantiler sisteminin çağ dışı kaldığına, modern bağımsız bir devletin dıştan garantilere ihtiyacı olmayacağına inanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov`un Nikos Anastasiades`le telefon görüşmesi yaptığı hakkında yayımlanan basın bildirisinde, geçiş döneminde en etkili garantilerin Moskova`nın görüşüne göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından sağlanacak güvenlik garantileri olabileceği belirtildi.

Basın açıklamasında, 23 Aralık`ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov`un, Nicos Anastasiades ile Anastasiades`in isteği üzerine bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiades`in Lavrov`a, Kıbrıs`ta bir anlaşmayla ilgili devam etmekte olan müzakerelerin şimdiki aşamasının bir değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Basın açıklamasında, “Rusya tarafı, Kıbrıs`taki iki toplumun faydasına olacak adil ve uygulanabilir, kalıcı bir çözümün teşvik edilmesi için toplumlar arası müzakere sürecini desteklemeye devam etmektedir” denildi.