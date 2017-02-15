Moscovici: “Yunan halkına tünelin ucunda ışık olduğunu göstermemiz gerekiyor”

AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde uzlaşma ihtimaline ilişkin, “Bir dengeye ihtiyacımız var. Bu dengeye dünden daha yakınız. Yarın daha da yaklaşacağız.” dedi.

AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde uzlaşma ihtimaline ilişkin, “Bir dengeye ihtiyacımız var. Bu dengeye dünden daha yakınız. Yarın daha da yaklaşacağız.” dedi.

Moscovici, Atina’daki temasları kapsamında Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraflar arasındaki müzakerelerin zorlu geçtiğini belirten Moscovici, “Ancak, anlaşmaya yönelik iyi bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Bunun için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın büyüme ve mali göstergeler açısından iyileşme gösterdiğini, gelecek dönemde de bu toparlanmanın devam edeceğini kaydeden Moscoivici, “Güven sağlamak ve yatırım çekmek için belirsizliği ortadan kaldırmamız ve güveni tesis edecek reformlara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikinci gözden geçirme sürecini tamamlamamız önemli.” diye konuştu.

Yunan halkının endişelerinin anlaşıldığını anlatan Moscovici, “Yunan halkına kemer sıkma tünelinin ucunda ışık olduğunu anlatmamız ve göstermemiz gerekiyor. Halen Yunan ekonomisini daha rekabetçi ve çekici kılacak gerekli reformlar var.” şeklinde konuştu.

“AVRUPA, IMF’NİN ARAMIZDA OLMASINI İSTİYOR”

Pierre Moscovici, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden anlaşmazlıklara ilişkin, AB kurumlarının tahminlerine güvendiğini ve bunların sonuçlarla da teyit edildiğini söyledi.

IMF’nin önemli bir partner olduğunu vurgulayan Moscovici, “Avrupa, IMF’nin aramızda olmasını istiyor. IMF’nin de dahil olduğu bir anlaşmaya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Moscovici, pazartesi günü Yunanistan gündemiyle toplanacak Avro Bölgesi maliye bakanları toplantısını anımsatarak, “O güne kadar, herkesin katılımını sağlamak ve herkesi rahatlatacak bir anlaşma için görüşmelere devam edeceğiz.” dedi.

Yunan hükümetinin daha fazla kemer sıkmaya karşı duruşunun farkında olduklarını kaydeden Moscovici, “Burada bir dengeye ihtiyacımız var. Bu dengeye dünden daha yakınız. Yarın daha da yaklaşacağız.” diye konuştu.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı kapsamında reformlara ilişkin müzakereler taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle tıkanma noktasına gelmişti.

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