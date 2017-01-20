“Mont Pelerin’de taraflar ellerindeki kartları masaya koymadılar”

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği güvenilir bilgilere göre, Mont Pelerin’de teknokratlar arası yapılan istişarelerde kimse elindeki kartları masaya koymadı. Ve güvenlik konusunun yalnız daha yüksek bir seviyede gündeme gelmesi sırasında sorunun etkili bir biçimde ele alınmasının mümkün olduğu belirtildi.

Aynı bilgilere göre, görüşmeler sırasında ele alınması gereken konuların belirlenmesi yönünde bir hazırlık yapıldığı belirtildi.

Bir Kıbrıs Rum kaynağa göre, şu ana kadar çalışma grubundaki istişarelerde yeni bir şey masaya gelmedi.

Aynı kaynak, görüşme sırasında sunulananların genel bir şekilde güvenlik konusuyla ilgili olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletlerden bir kaynak ise Kıbrıs Haber Ajansı’na bugünden itibaren yapılan görüşmelere BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin da katılmasının beklendiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forum’unun yıllık toplantısına katılmak amacıyla Davos’ta bulunan Eide, Mont Pelerin’e gitti.

Çarşamba günü yapılan görüşmelere ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar katıldı.

Eide İsviçre’den New York’a gidecek ve 23 Ocak tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nin üyelerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

Aynı kaynaklara göre, Anastasiades ve Akıncı arasındaki gelecek toplantının tarihi hala daha belirlenmediği belirtildi.