Mogherini ve Christodoulides Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin gelişimine göre alacakları tedbirleri görüştüler

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, telefonda görüştüler ve Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin gelişimine karşı hedeflenecek tedbirleri ele aldılar.

Telefon görüşmesinden sonra Komisyon’dan yapılan açıklamada, Yüksek Temsilci’nin konunun 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapılacak olan Dışişleri Konseyi’nin gündeminde olmasına da karar verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Mogherini ve Christodoulides görüşmelerinde Türkiye’nin Kıbrıs’ın güney kıyısının 45 kilometre açığındaki sondaj faaliyetlerine başlamasından duyulan üzüntüyü ifade ettiler.

Yazılı açıklamada, Türkiye’nin faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin gözetiminde Kıbrıs çözüm müzakerelerinin başlamasına yönelik çabaların yoğunlaştığı bir zamana denk geldiğini kaydettiler. AB tarafı, bu müzakereler için gereken ortamın sağlanmasının önemli olmaya devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Avrupa Birliği Konsey kararlarıyla bu konudaki görüşlerini belirtmiş ve tekrarlamıştır, en son kararı 15 Temmuz 2019’ydı ve Kıbrıs’la tam bir dayanışma içinde olundu. Türkiye’nin bu tür faaliyetlerden kaçınması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde uluslararası hukuka uygun şekilde doğal kaynaklarını araştırma ve kullanmaya dayalı egemenlik haklarına saygı göstermesi gerekmektedir.”

“Türkiye Kıbrıs hükümetinin davetini, diyalogla, iyi niyetle, uluslararası hukuka tam saygı göstererek iyi komşuluk ilişkileri ilkesine uyumlu olarak Münhasır Ekonomik Bölgelerin ve kıt’a sahanlığının belirlenmesini kabul etmelidir.”