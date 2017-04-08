Mogherini: Suriye’de askeri çözüm mümkün değil Reviewed by Momizat on Nis 08 . AB, ABD’nin Suriye’ye saldırı düzenlemesinin ardından tansiyonun daha da yükselmemesi ve siyasi çözüm bulmaya bağlı kalınması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve AB, ABD’nin Suriye’ye saldırı düzenlemesinin ardından tansiyonun daha da yükselmemesi ve siyasi çözüm bulmaya bağlı kalınması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Rating: 0