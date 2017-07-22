Mogherini Koçias ile görüştü: “Doğru siyasi koşullar var olduğu zaman Kıbrıs sürecine devam etmek için yeterli öz var”

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias ile görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias, Türkiye’nin zamanımızın gerisinde olan düşünce şeklinden söz etti. Federica Mogherini ise doğru siyasi koşullar var olduğu zaman Kıbrıs sürecine devam etmek için yeterli öz bulunduğunu söyledi.

Atina Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre Koçias -Mogherini görüşmesinde AB’nin dış politika global stratejisi ele alındı. Gerekli koşulların yerine getirilmesi kaydı ile AB’nin Batı Balkanlar ve Türkiye’ye genişlemesi üzerinde duruldu.

Koçias ve Mogherini Türkiye’nin AB yönünde gerekli adımları atması gerektiğini vurguladılar. Koçias “Türkiye’yi iyi bir komşu olarak istiyoruz” dedi. Türkiye’nin Avrupa yoluna girmesinin Yunanistan için olumlu olacağını ifade etti.

Koçias Kıbrıs’ta Türkiye’nin müdahale hakkı ve asker bulundurma hakkı talep etmesini eleştirerek bunların geçmişe ait düşünce şekli olduğunu söyledi. Mogherini Türkiye’de insan hakları konusunun Türkiye Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmede ele alınacağını söyledi.