Mısır’ın BM Daimi temsilcisi Aboulatta:Nikos Anastasiades’in müzakerelerin “sağlıklı bir temel” üzerinde devam etmesi açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Mısır’ın BM Daimi temsilcisi Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu

Mısır Cumhuriyeti’nin BM Daimi temsilcisi Büyükelçi Abdellatif Aboulatta, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev sürecinin uzatılmasıyla ilgili 2369 sayılı kararının ardından konuşan yetkili, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki ilkelere dayalı politikasını teyit etti.

Büyükelçi, tüm tarafların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması çağrısında bulunarak Nikos Anastasiades’in müzakerelerin “sağlıklı bir temel” üzerinde devam etmesi açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve UNFICYP’in Kıbrıs için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aboulatta, Kıbrıs’ta barışın devam etmesi, güvenli bir ortamın yaratılması ve taraflar arası temaslarının devam etmesini desteklediğini ve Kıbrıs Konferansının başarısız bir şekilde tamamlanmasından üzüntüsünü ifade etti.

Büyükelçi, Kıbrıs’ın Mısır için büyük önem taşıyan bir komşu ülke olduğunu Kıbrıs ve Mısır arasında ekonomi, siyasi, kültür ve tarihi ilişkiler var olduğunu söyledi.

Yetkili, “Kıbrıs sorununa önem veriyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin ilkelerinin tam uygulanmasını istiyoruz ve müzakerelerin belli kararlar üzerinde devam etmesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Britanya`nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mathew Rycroft, Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs Konferansının BM Genel Sekreteri dâhil herkesin harcadığı çabalara rağmen başarılı bir sonuca varmamasından dolayı üzüntüsünü ifade etti.