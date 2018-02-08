Mısır’dan Mevlüt Çavuşoğlu’na: Kıbrıs ve Mısır arasındaki MEB’lerin sınırlandırmasına ilişkin antlaşmayı kimse sorgulayamaz

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kıbrıs ve Mısır’ın aralarındaki Münhasır Ekonomik Bölgenin sınırlandırmasına ilişkin imzaladıkları antlaşmanın meşruiyetini kimsenin sorgulayamayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgedeki Mısır egemenliğini baltalamak için yapılan herhangi bir çabanın reddedildiği ve gereğinin yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ve Kıbrıs arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesine ilişkin imzalanan anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı yönündeki açıklamasını yorumlayan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Abu Zeit, “hiç kimse söz konusu ikili antlaşmanın meşruiyetini sorgulayamaz” dedi.

Sözcü, Kıbrıs ve Mısır arasında yapılan söz konusu antlaşmanın uluslararası hukuk çerçevesinde imzalandığını ve Birleşmiş Milletlere sunulduğunu vurguladı.

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Mısır’dan Türkiye’ye ‘egemenliğe taciz’ uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde Mısır’ın egemenliğine tacizde bulunmama uyarısı yaptı.

Kahire, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ve Kıbrıs arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

‘ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUK NORMLARINA UYGUN’

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, “Söz konusu anlaşmanın geçerliliğini hiç kimse tartışmaya açamaz. Zira anlaşma, uluslararası hukuk normlarına uygun ve BM’ye teslim edildi” dedi.

‘TACİZ GİRİŞİMLERİNİ ÖNLEYECEĞİZ’

Mısır’ın bu bölgedeki meşru haklarını taciz etmeye veya bu haklar üzerinde şüphe oluşturmaya yönelik her türlü girişimden uzak durulması yönünde uyarıda bulunan Zeyd, bu tür girişimlerin önleneceğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN BASININA KONUŞMUŞTU

Çavuşoğlu, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, bu anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığını kaydetmişti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konuda ve Yunanistan’ın 2011’de çıkardığı hidrokarbon kanunuyla ilgili ciddi yasal itirazları bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında ve bununla örtüşen deniz bölgelerinde hiçbir yasa dışı bilimsel araştırma veya hidrokarbon araştırmasına izin vermeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Kha-RS