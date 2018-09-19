Mısır ile Kıbrıs arasındaki ekonomi, yatırım, enerji ve turizm alanlarındaki ilişkiler geliştirilecek

Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunmakta olan Mısır Parlamento Başkanı Ali Abdel-Aal, salı günü Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotrypis ve Maliye Bakanı Haris Georgiades ile görüştü.

Konuk yetkili ile iki Kıbrıslı Bakan arasında yapılan görüşme sırasında, Kıbrıs ve Mısır arasındaki ekonomi, yatırım, enerji ve turizm alanlarındaki işbirliğinin güçlenmesi ve geliştirilmesi konusu ele alındı.

Maliye Bakanlığında yer alan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Maliye Bakanı, Mısır’ın hem siyasi, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan önemli bir ülke, bir sütün olduğunu, Mısır’ın bölgede Kıbrıs için önem taşıyan ekonomi alanında önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Konuk yetkili ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeye değinen Maliye Bakanı, görüşme sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliği konusunun ele alındığını belirtti.

Elde edilen bilgilere göre, Aal- Lakkotrypis arasında yapılan görüşme sırasında Kıbrıs ve Mısır arasındaki enerji alanındaki işbirliği konusu görüşüldü.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mısır, Kıbrıs ile enerji alanında daha yakın bir işbirliğinde bulunacağını teyit etti ve Kıbrıs ise kendi Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) “Afrodit” doğal gaz yatağından Mısır’a doğal gaz götürülmesi konusunda çalışmalarda bulunacağını belitti.

Aynı bilgilere göre, Kıbrıs ve Mısır arasındaki hükümetler arası işbirliği konusunda yakın gelecekte gelişmeler sağlanacak.

Konuk yetkili ve Lakkotrypis arasındaki görüşmede, iki ülkenin turizm alanındaki ilişkileri de ele alındı ve özellikle Kıbrıs ve Mısır arasında uçuşlarının artırılması, Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında gemi seferlerinin yeniden başlaması konusu görüşüldü.

Üç ülke arasında gemi seferlerinin başlaması konusu hakkında Mayıs ayında üçlü bir görüşme yer almıştı.

Mısır heyetine; Mısır Parlamentosundaki Dışişleri Komitesi Başkanı parlamenter Tarek Mohamed Abdelhamid Radwan, Turizm Komitesi Başkanı Bayan Sahar Tallat Mostafa, Enerji Komitesi Başkanı Talaat Emad Eldin Sadek Elsewedy, Maliye Komitesi Başkanı Amr Hassan Essa Ghalab, Mısır- Kıbrıs Dostluk Grubun Başkanı Karim Abdelkareem Darwish ve parlamenter Eliyah Sarwat Sabet Bassily katılıyor.

Kha