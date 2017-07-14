Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu açıkladı

Kıbrısla ilgili gelişmeler konusunda Güney Kıbrıs Nikos Anastasiades ile bir telefon görüşmesinde bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al Sisi, Mısır’ın Kıbrıs’a desteğini yineledi.

Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopoulos Cumhurbaşkanlığı Sarayında yaptığı açıklamada, iki liderin çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansında yaşananlar konusunda Mısır liderini detaylı bir şekilde bilgilendirdiğini açıkladı.

Papadopoulos, görüşme sırasında, Cumhurbaşkanının, Kıbrıs soruna, BM Genel Sekreteri tarafından belirlenen parametreler çerçevesinde bir çözüm bulunması konusundaki siyasi iradesini yinelediğini kaydetti.

Papadopoulos devamla, Cumhurbaşkanı Sisi’nin “ülkesinin, önümüzdeki Ağustos ayından 31 Aralığa kadar, Güvenlik Konseyi başkanlığı bağlamında, Kıbrıs Cumhuriyetinin yanında olduğunu bir kez daha teyit ettiğini” söyledi.

Hükümet Sözcüsü Vekili, son olarak, Mısır Cumhurbaşkanının, önümüzdeki sonbaharda Lefkoşa’da yapılması planlanan Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü Zirveden bir gün önce ikili görüşmeler yönünde Anastasiades tarafından yapılan daveti kabul ettiğini de duyurdu.