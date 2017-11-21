Mısır Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta… Anastasiadis ve Sisi, Kıbrıs-Mısır ilişkilerinde büyük bir ivme görüyorlar

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah-Al Sisi, Mısır Cumhurbaşkanının Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, Kıbrıs-Mısır ilişkilerine büyük bir ivme kazandırdığı değerlendirmesinde bulundular.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen genişletilmiş görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Anastasiades, programlananların hayata geçirilmesini izlemek ve geniş coğrafyanın çıkarı için ortak etkinlikler üstlenmesi hedefiyle yıllık bazda, hükümetler arası hükümetin toplantılar için bir mekanizma kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Anastasiades, “Kıbrıs – Yunanistan – Mısır arasında perşembe günü gerçekleştirilecek Üçlü Doruk Görüşmelerinin ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi kararlılığımızın somut bir kanıtı” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Sisi kendi tarafından, söz konusu ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilere ve ortak iş birliklerine ivme kazandırdığını söyleyerek bunun bölge istikrarı için devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.

İki taraf, iş alanında, dijital ekonomi, ilaç ve ilaç endüstrisi alanlarında ve Polis Yetkililerinin İşbirliği İcra programı alanlarında üç işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

İki taraf arasındaki görüşmelerden sonra, Anastasiades, Mısır Cumhurbaşkanını 3. Makarios Madalyası ile ödüllendirdi. Devamla Mısır Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı Anastasiades’e Nil Madalyasını sundu.

Anastasiades, Madalya töreni sırasında, bu madalyanın, Kıbrıs-Mısır arasındaki tarihi, sıkı ilişkilerinin ama aynı zamanda bu ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi ve güçlenmesi yönünde Sisi tarafından yapılan belirleyici katkılarının tanınması nedeniyle verildiğini dile getirdi. Ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti ve halkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ve aynı zamanda Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunması yönünde, Mısır’ın ilkelere dayalı uzun yıllar süren desteğine duyduğu derin saygıyı sergilemektedir

Mısır Cumhurbaşkanı ise Anastasiades’e sunduğu madalyanın, Mısır’ın iki tarafını bağlayan Nil nehrinin sunduğu refahın bir simgesi olduğunu kaydetti ve “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı dostuma bunu sunmakla gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi ve madalyanın iki halk arasındaki dostluğun sembolü olduğunu sözlerine ekledi.

İki Cumhurbaşkanı devamla, Kamu Sağlığı ve Tıbbi Bilim konularında, iki ülke sağlık bakanları arasında imzalanan İşbirliği Mutabakat zaptı törenine katıldı.

İki ülke hükümetleri arasında ayrıca, Girişimcilik, Bilgi ve İletişim Teknolojisi konularında bir Mutabakat Zaptı da imzalandı.

2018-2019 yılları için, Güvenlik Konularında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanları ile Mısır İçişleri Bakanı arasında bir işbirliği programı da imzalandı.

Tüm anlaşmalar ve program iki ülke yetkilileri tarafından imzalandı.

Anastasiades, basına yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanının Kıbrıs’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ve perşembe günü Kıbrıs-Yunanistan ve Mısır arasında yapılacak olan doruk görüşmesinin “üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde somut bir kanıt olduğunu” ifade etti.

Cumhurbaşkanı, pazartesi gerçekleştirilen görüşmelerin, ikili ilişkileri, iki ülke halkını refahı için yapılan çok düzeyli işbirlikle teyit ettiğini ve bunların uluslararası örgütler çerçevesinde ortak faaliyetlerle daha da genişlediğini ve mevcut 35 anlaşma dışında, bugün imzalanan anlaşmaların gerek özel alanda gerekse iki ülke Yetkilileri arasında daha sıkı işbirliği yolunu açtığını kaydetti.

Özellikle enerji alanına da atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, bunun Kıbrıs-Yunanistan ve Mısır arasındaki ilişkilerde önemli bir temel oluşturduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sisi ile bölgede bulunacak önemli hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs-Mısır arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi fırsatı sunacağını ve iki ülke haklarının yararına olacak şekilde ortak faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Anastasiades, Kıbrıs – Mısır arasında ama aynı zamanda Doğu Akdeniz geniş coğrafyasında işbirliklerinin, uluslararası hukuk ama özellikle de BM Deniz Hukuk’u Anlaşmalarına dayalı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Mısır ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini desteklemeye devam edeceği konusunda Mısır Cumhurbaşkanına güvence verdi.

İki cumhurbaşkanı, bölgedeki gelişmeleri tartışarak, Lübnan’daki gelişmeler konusunda görüş teatisinde bulunarak Mısır’ın yaptığı çabaların ürün vermesi dileğinde bulundular. Cumhurbaşkanı devamla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu’da barış süreci için uluslararası toplum tarafından yapılan bu çabalara destek vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, Mısır’ın bu yöndeki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Sisi’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Sisi’yi Kıbrıs konusundaki son gelişmeler, İsviçre’nin Crans-Montana Konferansı ve özellikle de olumlu bir çözüme ulaşılmasını engelleyen nedenler konusunda bilgilendirerek, Türkiye’nin güvenlik ve müdahale haklarının korunması, Türk ordusunun Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında daimî olarak kalması yönündeki taleplerinden söz etti.

Son olarak, Mısır Hükümeti ve halkına, Kıbrıs’ta kabul edilemez bu durumun sona ermesi yönünde sunduğu destekten dolayı içten saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı Sisi ise kendi tarafından, “iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ve iki ülkede yeni yatırım fırsatlarının açılmasıyla halkalarımızın bu ilişkilerin sunduğu ürünlerden yararlanma zamanı geldiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır Hükümeti tarafından reformlar yönünde yapılan çabalara desteğinden dolayı Kıbrıs Hükümetine teşekkürlerini sunarak iki ülke arasında kardeş bağı ilişkiler olduğunu vurguladı.

Sisi, bugünkü görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yollarının tartışıldığını, pazartesi akşamı gerçekleştirilecek İş Formuyla Kıbrıs-Mısır arasında yeni yatırım ufuklarının açılacağına dikkat çekti ve enerji alanının çok önemli olduğunu ve daha sıkı işbirliği yönündeki çabaların devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs sorununa da değinen Mısır Cumhurbaşkanı, sorunun çözümü yönünde Cumhurbaşkanı Anastasiades tarafından yapılan çabaların uluslararası toplum tarafından saygıyla karşılandığını belirterek, BM kararları ve federal çözüm temelinde, adanın yeniden birleşmesi çabalarını Mısır’ın desteklemeye devam edeceği güvencesi verdi.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Anastasiades, Mısır Cumhurbaşkanı onuruna Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir yemek verdi.

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Meclise hitap eden Cumhurbaşkanı Sisi, Kıbrıs ile işbirliğinde yeni ufuklar gördüğünü söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah-Al Sisi, Kıbrıs ile Mısır arasında yeni işbirliği ufuklarının açılması dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Bakanlar Kurulu huzurunda, Temsilciler Meclisinde Pazartesi günü gerçekleştirilen özel oturumda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı, iki ülkenin karşılaştığı tüm zorlukları göğüsleyebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Rum Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris, Mısır Cumhurbaşkanını kürsüye davet etmeden önce, Mısır ve Yunanistan Meclisleri Arasında Üçlü Görüşme amacıyla istişarelerde bulunduğu Mısırlı meslektaşı Ali Abdel Aal’ın buna olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Meclise hitaben yaptığı konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk toplumunun 1963’ten beri Meclisten uzak olduğunu belirterek, Anastasiades tarafından yapılan çabaların, Kıbrıs sorunun çözümünü getirmesi dileğinde bulunarak bunun sadece Kıbrıs için değil, tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı.

İki halk arasındaki sıkı dostluk bağlarına da değinen Sisi, Mısır’ın Kıbrıslı Rumlar için ikinci bir anavatan olduğunu belirterek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına destek ifade etti.

İki ülke başkanlarının, Başpiskopos Makarios ve Kamal Abdel Naser’in iki halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Makarios’un 1960’ı yıllarda Bağlantısızlar Hareketinin kurulmasına katkıda bulunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Sisi, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve Kıbrıs-Mısır Parlamento Dostluk Grubu harekete geçirilmesi beklentisinden de söz etti.

Göçmenler ve terör gibi bölgesel konulara da değinen Sisi, özellikle Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarsız bir dönemden geçmekte olduğunu, Libya ve Suriye’deki gelişmelerin göç akınlarının ve terörün artmasına neden olduğunu kaydetti ve bu tehlikelerin ve terörün önlenmesi yollarının artırılması ve insan haklarının korunması gerektiğine değindi.

Aynı zamanda, Mısır’ın istikrarsızlaştırılması amaçlı terör eylemlerine karşı, Kahire tarafından yapılan çabalara Kıbrıs’ın desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu ve aynı zamanda, iki ülke halkları ve bölge halklarının güvenliği için Kıbrıs Hükümetiyle işbirliği arzusunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sisi’yi kabul eden Meclis Başkanı Syllouris, Temsilciler Meclisi için tarihi bir günden söz ederek, Sisi’nin orada bulunmasının Hükümetler, Parlamentolar ve Kıbrıs-Mısır halkları için büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sisi’nin katılımıyla, iki ülke arasındaki uzun yıllar süren sıkı ilişkileri teyit ettiğini ve pratik ve etkili bir işbirliği ilişkilerini daha sağlam temellere oturttuğunu söyledi.

Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğinin, daha da güçlendirilmesi yönünde ortak bir strateji belirlendiğini, ana hedefin halkların güvenliği ve refahı ve geniş bölgede istikrar koşullarının oluşturulması olduğunu vurguladı.

Syllouris, Meclisin, bu işbirliğinin parlamentolar düzeyinde genişlemesine önem verdiğini, Parlamento Başkanlarının Üçlü Toplantısının kurumsallaşması sorununu Mısırlı meslektaşı ile St. Petersburg’daki Parlamentolar arası Birlik çalışmalarında ele aldıklarını açıkladı.

Syllouris, Aal’ın olumlu yanıtı üzerine, bu inisiyatifin hayata geçirilmesi amacıyla Yunanistan Meclisi ile temaslarda bulunduğunu duyurdu.

Aynı zamanda, Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması çabalarına gösterdiği destekten dolayı gerek Temsilciler Meclisi gerekse Kıbrıs halkının Mısır’a saygılarını dile getirdi.

Syllouris, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altındaki bölgelerinde yasa dışı rejimin tanınmasına karşı İslam İşbirliği Örgütünde yaptığı çabalardan dolayı Mısır’a içten teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili olarak, Meclis Başkanı, “Türkiye uzlaşmaz tavrını devam ettirerek uluslararası ve Avrupa hukukuna saygı göstermeyi reddediyor ve garantiler sisteminin korunması ve Türk ordusunun adada kalması konusunda ısrar etmeye devem ediyor” dedi.

Syllouris, Kıbrıs’ın pek çok ülke tarafından çeşitli politikalara ve eşit mesafeli siyasetlere maruz kaldığını söyledi ve “Kıbrıs sorunu bir istila ve işgal sorunu idi ve öyle olmaya da devam ediyor” diyerek, yapılan çabaların, BM kararlarına ve uluslararası hukuka dayalı, çok yakında adil, yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüme götürme dileğinde bulundu.

Meclis Başkanı ayrıca, terörle mücadele konusunda Kıbrıs’ın Mısır ile dayanışma içinde olduğunu dile getirerek “en yüce insan hakkı, yaşama hakkıdır” dedi.

Mısır’ın bölgedeki rolüne de değinen Syllouris, Filistin ve İsrail-Filistin çatışmalarında, Mısır’ın AB’nin temel ortağı olduğunu belirterek “dost ülke, Birlik ve Arap ülkeleri arasında diyalog ve işbirliği köprüsü olarak Kıbrıs’ın desteğine güvenebilir” dedi.

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Kıbrıs ve Mısır Sağlık alanında bir Mutabakat Zaptı imzaladılar

Kıbrıs ve Mısır Sağlık alanındaki işbirliği Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasında pazartesi günü imzalanan bir Mutabakat Anlaşmasıyla daha da güçlendirdiler.

Kıbrıs Enformasyon ve Basın Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Mutabakat Zaptı anlaşmasının Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al Sisi huzurunda, Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Hassan Shoukry tarafından imzalandığı belirtildi. .

Mutabakat Zaptı Anlaşması, 2000 yılında Kahire’de imzalanan İşbirliği Anlaşmasının bir devamını oluşturuyor ve iki ülke arasında ilaç ve eczacılık ürünleri alanında mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilerletilmesini öngörüyor.

Anlaşma, uzmanlık alışverişi ve en iyi uygulamalar aracılığıyla, ilaç ürünleri ticaretinin kolaylaştırılmasını ve Kıbrıs ve Mısır’daki ilaç ve eczacılık ürünleri üreten şirketler arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesini hedeflemektedir.

Mutabakat Zaptı ayrıca, “Kıbrıs’tan Mısır’a sağlık turizmini ve iki ülkede ilaç ve eczacılık ürünleri kayıtları işlemleriyle ilgili bilgi teatisini hedeflemektedir.

Kıbrıs ve Mısır ayrıca, “sık sık bir araya gelerek Mutabakat Zaptı koşullarının uygulanıp uygulanmadığını izlemekle sorumlu olacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olanaklarını inceleyecek bir Teknokratlar Komisyonu kurulması” üzerine anlaşmaya vardılar.

Açıklamada, Sağlık Bakanının “Kıbrıs’ın, Sağlık alanlarıyla ilgili konularda çevresel bir merkez olması yönünde, Hükümetin, Kıbrıs ile Doğu Akdeniz bölgesi ülkeleri arasında işbirliğinin gelişmesini hedefleyen bir dizi eylemler içinde yer alan Mutabakat Zaptı Anlaşmasının imzalanmasını selamladığı” belirtilmektedir.

Kha