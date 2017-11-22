Mısır Cumhurbaşkanı EuroAfrica Interconnector denizaltı elektrik nakil hattının tamamlanması için tam desteğini verdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, salı günü Lefkoşa’da EuroAfrica Interconnector CEO’su Nasos Ktorides ile görüştü. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yan ilk kez Mısır Arap Cumhuriyeti bir Cumhurbaşkanı adaya resmi ziyarette bulunuyor.

EuroAfrica Interconnector tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’ı Girit üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan 1619 kilometrelik deniz altı elektrik nakil hattının tamamlanması için kişisel taahhüdünü ve desteğini verdi.

Mısır hükümeti üst düzey yetkilileri ve El Sisi ile yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Ktorides, “Mısır Cumhurbaşkanı, 2000 MW`lık Avrupa elektrik ağıyla Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan`ı Avrupa’ya bağlayacak olan iki yönlü EuroAfrica enerji nakil hattının tamamlanması konusunda tam desteğini ifade etti” dedi.

Ktorides, devamla, El- Sisi’nin, Mısır hükümetinin söz konusu projenin 36 ay içerisinde tamamlanması için gerekli onayın zamanında verilmesini sağlama yönünde tam desteğini ve kişisel teşvikini ifade ettiğini söyledi.