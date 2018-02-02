Mısır Cumhurbaşkanı Al-Sisi Zohr’daki alanın keşfiyle Kıbrıs’la bir sınır belirleme anlaşması imzalamanın önemini belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al-Sisi, Kıbrıs’la denizde bir sınır belirleme anlaşması imzalamanın ülkesine, Mısır ve komşu ülkeler tarafından paylaşılan kontrol bölgelerinde açık olan hukuk ve yasalara uyumlu derin sularda uluslararası şirketlere imtiyaz verilmesinin yolunu açtığını vurguladı.

Al-Sisi çarşamba günü, Mısır ve Akdeniz’in en büyük gaz alanı olan dev Zohr’da çalışmaların ilk aşamasının başlama töreninde konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır arasında Deniz Alanı sınırını belirleme anlaşması 17 Şubat 2003’te imzalanmış ve bu anlaşma, Akdeniz’deki bu türdeki ilk anlaşma olmuştu.

Zohr alanındaki büyük gaz alanı, Ağustos 2015’te deniz altında yaklaşık 1450 metre deriliğinde keşfedilmişti.

Daily News Egypt’in internet yayınına göre Mısır Cumhurbaşkanı, Zohr alanının da dâhil olduğu Shourouk İmtiyazın’dan %60 hissesi olan İtalyan enerji şirketi ENİ’nin çalışmalarını övdü; alanda üretimi hızlandırma taahhüdü bulunduğunu söyledi.

Al-Sisi, sürekli petrol ürünleri ithalatından dolayı Mısır Merkez Bankası kaynaklarında dövizin fazla düşmesi, yerel üretimin düşmesi sonucu Mısır’ın aylık 1,2 milyar dolar tutarında petrol ürünü ithal ettiğini belirtti.

Bu arada Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek El-Molla, Mısır’da siyasi ve güvenlik istikrarını sağlamanın, araştırma faaliyetlerini artırdığını ve 83 yeni anlaşma imzalanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Zohr projesi, keşfiyle üretime başlaması arasında sadece 28 ay olması bakımından rekor kıran bir proje oluyor. Bu projenin başarısı, dünyada benzeri keşiflerin altı ila sekiz yıl sürdüğü dikkate alındığında eşsiz bir başarı olarak niteleniyor.

Bakan El-Molla, ENİ’nin ilk kez Aralık 2017’de Zohr alanından günde 350 milyon küp ayak gaz ürettiğini, 2018’in ortasında günlük üretimin 1 milyar küp ayak, yılın sonunda da 1,7 milyar küp ayak olacağını bildirdi.

İkinci aşamanın 2019’un sonuna kadar üretim, Mısır’ın gaz üretiminin %50’si demek olan 2,7 milyar küp ayağa ulaşınca tamamlanması bekleniyor.