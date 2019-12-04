Miçotakis’ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama: Anlaşmazlıklar kaydedildi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
deniz yetki alanları sorununu görüştü. Miçotakis Türkiye ile Libya arasında
imzalanan mutabakata karşı olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis NATO zirvesi için gittikleri İngiltere’nin başkenti
Londra’da bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü belirtilen görüşmede
iki ülke arasında yaşanan deniz yetki alanları sorunu ele alındı.
Miçotakis görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada
“Türkiye’nin son edimleriyle ilgili tüm konuları gündeme getirdim”
dedi. “İki tarafın anlaşmazlıkları kaydedildi” diyen Miçotakis
“İki taraf güven arttırıcı önlemleri üzerinde tartışmaları sürdürme
üzerinde mutabık kaldı” diye konuştu.
Miçotakis Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı
açıklamada “Yunan halkını Türkiye ile zorlukların olduğu, olmaya devam
ettiği ve olacağı güvencesini vermek isterim. Ama iki tarafın iyi niyet
göstermesi halinde bunların üstesinden gelineceğine inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda
da, Erdoğan’ın Miçotakis ile bir araya geldiği duyuruldu.
Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet ve
Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.
Yunanistan imzalanan mutabakattan rahatsız
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal
Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde deniz yetki
alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamıştı.
Anlaşma, Ankara ile Atina arasında yaşanan Akdeniz’de doğal gaz ve petrol
sondaj faaliyetlerinden kaynaklı anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirmişti.
Yunan hükümeti Türkiye ile Libya kıyıları arasında yer alan Girit adasının
varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle anlaşmanın absürt olduğunu savunuyor.
Avrupa Birliği ve NATO da konuyla ilgili Yunanistan’a destek veriyor. Mısır ve
Kıbrıs Cumhuriyeti de anlaşmanın “yasadışı” olduğu görüşünü
savunuyor.
Yunanistan anlaşmanın kamuoyuna duyurulması üzerine
Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırmış, anlaşmaya açıklık
kazandırılmaması halinde büyükelçinin sınırdışı edileceği uyarısında
bulunmuştu. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de dışişleri
bakanlığına çağırılmış ve kendisinden konuyla ilgili izahat talep edilmişti.
Dw-Reuters