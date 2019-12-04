Miçotakis’ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama: Anlaşmazlıklar kaydedildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

deniz yetki alanları sorununu görüştü. Miçotakis Türkiye ile Libya arasında

imzalanan mutabakata karşı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı

Kiryakos Miçotakis NATO zirvesi için gittikleri İngiltere’nin başkenti

Londra’da bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü belirtilen görüşmede

iki ülke arasında yaşanan deniz yetki alanları sorunu ele alındı.

Miçotakis görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada

“Türkiye’nin son edimleriyle ilgili tüm konuları gündeme getirdim”

dedi. “İki tarafın anlaşmazlıkları kaydedildi” diyen Miçotakis

“İki taraf güven arttırıcı önlemleri üzerinde tartışmaları sürdürme

üzerinde mutabık kaldı” diye konuştu.

Miçotakis Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı

açıklamada “Yunan halkını Türkiye ile zorlukların olduğu, olmaya devam

ettiği ve olacağı güvencesini vermek isterim. Ama iki tarafın iyi niyet

göstermesi halinde bunların üstesinden gelineceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda

da, Erdoğan’ın Miçotakis ile bir araya geldiği duyuruldu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve

Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet ve

Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Yunanistan imzalanan mutabakattan rahatsız

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal

Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde deniz yetki

alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalamıştı.

Anlaşma, Ankara ile Atina arasında yaşanan Akdeniz’de doğal gaz ve petrol

sondaj faaliyetlerinden kaynaklı anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirmişti.

Yunan hükümeti Türkiye ile Libya kıyıları arasında yer alan Girit adasının

varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle anlaşmanın absürt olduğunu savunuyor.

Avrupa Birliği ve NATO da konuyla ilgili Yunanistan’a destek veriyor. Mısır ve

Kıbrıs Cumhuriyeti de anlaşmanın “yasadışı” olduğu görüşünü

savunuyor.

Yunanistan anlaşmanın kamuoyuna duyurulması üzerine

Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırmış, anlaşmaya açıklık

kazandırılmaması halinde büyükelçinin sınırdışı edileceği uyarısında

bulunmuştu. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de dışişleri

bakanlığına çağırılmış ve kendisinden konuyla ilgili izahat talep edilmişti.

Dw-Reuters