Mevsime uyumlu işsizlik Avro Bölgesi’nde %9,6 oldu

Mevsime uyumlu işsizlik oranı, Aralık 2015’teki %13,1 ve Kasım 2015’teki %14,2’lik oranla karşılaştırıldığında yükselerek Aralık 2016’da Kıbrıs’ta %14,3 olarak gerçekleşti.

Eurostat’ın tahminine göre Kıbrıs’ta Kasım ayında erkek işsiz oran ve sayısı 62,000 (%14,1) ve kadın oranı %14,5 oldu. Son üç ayda kadın işsizlerin sayısı 13,000’i 25 yaşın altında veya %32,8 oranında hesaplandı. Ancak bu oran Aralık 2015’te %30,3’te kaldı.

Öte yandan Avro Bölgesi’nde (EA19) mevsime uyumlu işsizlik oranı Kasım 2016’da %9,7 ve Aralık 2016’te %10,5 iken Aralık 2016’da %9,6 oldu.

Bu oranın Avro Bölgesi’nde Mayıs 2009’dan bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi. AB28’de işsizlik oranı da, Aralık 2015’te %9,0, Kasım 2016’da değişmezken Aralık 2016’da %8,2 olarak hesaplandı.

Eurostat, Aralık 2016’da, 15 milyon 571bini avro bölgesinde olmak üzere AB28 içerisinde 20 milyon65 bin kadın ve erkek işsiz olduğunu açıkladı.

Kasım 2016’yla karşılaştırıldığında işsizlerin sayısının AB28’de 159000, Avro Bölgesinde 121000 olduğu kaydedildi. Aralık 2015’le karşılaştırıldığında işsiz sayısı AB28’de 1 milyon 839bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 256 bine düştü.

AB üyesi ülkeler arasında en düşük işsizlik oranı Aralık 2016’da Çek Cumhuriyeti’nde (3,5) ve Almanya’da (%3,9) görüldü.

En yüksek işsizlik oranı da Yunanistan’da (Ekim 2016’da %23,0) kaydedildi. Onu %18,4 ile İspanya izledi. Bir yıl öncesiyle karşılaştırıldığında Aralık 2016’da işsizlik oranı 24 üye ülkede düştü, Kıbrıs’ta %13,1’den %14,3’e), İtalya’da (%11,6’dan %12,0’ye), Estonya’da (Kasım 2015-Kasım 2016 döneminde) %6,6’dan %6,7’ye ve Danimarka’da %6,1’den %6,2’ye yükseldi.

En fazla düşüş de %15,0’den %11,4’e Hırvatistan’da, %20,7’den %18,4’e İspanya’da ve %12,2’den %10,2’ye Portekiz’de görüldü. Aralık 2016’da Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik oranı Kasım 2016’da %4,6 ve Aralık 2015’te %5,0 iken %4,7 olarak hesaplandı.

Bu arada Eurostat’ın yayımladığı ilk tahmine göre, mevsime uyumlu Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla da (GSYH), 2016’nın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında Avro Bölgesi’nde (EA19) ve AB28’de %0,6 olarak gerçekleşti. 2016’nın üçüncü çeyreğinde de Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla Avro Bölgesi’nde %0,4 ve AB28’de %0,5 büyüdü.

Bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2016’nın dördüncü çeyreğinde, mevsime uyumlu GSYH Avro Bölgesi’nde %1,8 ve AB28’de %1,9 arttı.

Son olarak Avro Bölgesi yıllık enflasyonunun, Aralık 2016’daki %1,1’lik oranı geçerek Ocak 2017’de %1,8 olması bekleniyor.