Mevlüt Çavuşoğlu:Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri hakkında bir açıklama yaptı.Çavuşoğlu: “Rum tarafı ikide bir masadan kaçıyor. Rum tarafı müzakere istiyorsa masaya dönmeli.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Rum tarafının tavrı müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği “Enosis” kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen “G20 Dışişleri Bakanları Heyetlerarası Toplantısı”ndan sonra görüşme gerçekleştirdi.

“Sorun Rum tarafından kaynaklanıyor”

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta devam eden görüşmelerde yaşanan sıkıntılara ilişkin bir soruya karşılık, sorunun daha önce olduğu gibi şimdi de Rum tarafından kaynaklandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu esasen Rum tarafının müzakereye ve adadaki sürece bakış açısını gösteriyor. Üstelik Rum parlamentosunun kabul ettiği Enosis kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul edilemez bir karardır. Bu kriz bugün Anastasiadis’in masadan kalkmasıyla başlamadı, bu kararın meclis tarafından kabul edilmesiyle başladı. Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını hala görüşüyorlar, karar kabul ediyorlar. Yani emellerinden vazgeçmemişler. Diğer taraftan Türkiye’nin garantisine ve güvenlik konularına artık ihtiyaç yok.

Siz bir taraftan Enosis’i istiyorsunuz, diğer taraftan Türkiye’nin garantisini kaldıralım diyorsunuz. Bunların gerçek niyeti bu yaklaşımlarla ortaya çıkmıştır. Bu konularda Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin ne kadar haklı olduğunu kendileri ortaya koydular. Biz bugüne kadar hep yapıcı bir tutum sergiledik. Ne istediğimizi biliyoruz, ne istemediğimizi de biliyoruz. Net bir şekilde kaprissiz kompleksiz kendine güvenen bir devlet gibi güçlü bir ülke gibi net toplantılarda ortaya koyuyoruz. Aynı tutumu Kıbrıs Türk heyetinin de sergilediğini görüyoruz. Böyle olunca da işte Rum tarafı masadan kaçıyor. Müzakere istiyorlarsa o masaya döneceklerdir, istemiyorlarsa da kendileri bilir. Artık bir daha da böyle bir müzakere olmaz, gereğini yaparız.”

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