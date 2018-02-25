Mevlüt Çavuşoğlu,Öztürk Yılmaz ile ilgi söylemleriniz ne olacak..! Buna ne diyeceksiniz…(görüntülü haber) Reviewed by Momizat on Şub 25 . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yönelik diplomatik üslübuda aşan söylemlerinin tam tersi çıktı.Türkiye’de bell Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yönelik diplomatik üslübuda aşan söylemlerinin tam tersi çıktı.Türkiye’de bell Rating: 0