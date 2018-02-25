Mevlüt Çavuşoğlu,Öztürk Yılmaz ile ilgi söylemleriniz ne olacak..! Buna ne diyeceksiniz…(görüntülü haber) Reviewed by Momizat on . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yönelik diplomatik üslübuda aşan söylemlerinin tam tersi çıktı.Türkiye’de bell Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yönelik diplomatik üslübuda aşan söylemlerinin tam tersi çıktı.Türkiye’de bell Rating: 0
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Mevlüt Çavuşoğlu,Öztürk Yılmaz ile ilgi söylemleriniz ne olacak..! Buna ne diyeceksiniz…(görüntülü haber)

Haber Tarihi:: 25 Şubat 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yönelik diplomatik üslübuda aşan söylemlerinin tam tersi çıktı.Türkiye’de belli odaklar tarafından havuz medyası kullanılarak kapalı kapılar ardında Yılmaz ile ilgili oluşturulan senaryolar bir bir çöküyor.

Daha fazla bilgi için:

ABHaber, Öztürk Yılmaz’a yönelik yapılan sistemli algı operasyonunun perde arkasını açıklıyor

www.abhaber.com/abhaber-ozturk-yilmaza-yonelik-yapilan-sistemli-algi-operasyonunun-perde-arkasina-acikliyor/

Türkiye’nin Ortadoğu politikasının bataklığa saplanışı ve Öztürk Yılmaz’a karşı başlatılan linç kampanyasının düşündürdükleri…

www.abhaber.com/turkiyenin-ortadogu-politikasinin-batakliga-saplanisi-ve-ozturk-yilmaza-karsi-baslatilan-linc-kampanyasinin-dusundurduk

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