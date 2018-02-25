Mevlüt Çavuşoğlu,Öztürk Yılmaz ile ilgi söylemleriniz ne olacak..! Buna ne diyeceksiniz…(görüntülü haber)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yönelik diplomatik üslübuda aşan söylemlerinin tam tersi çıktı.Türkiye’de belli odaklar tarafından havuz medyası kullanılarak kapalı kapılar ardında Yılmaz ile ilgili oluşturulan senaryolar bir bir çöküyor.
Vicdanınız hiç sızlamadı mı? Yalancı ve iftiracıları Allah'a havale ediyorum. pic.twitter.com/irUDeYwtec
— Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazCHP) February 25, 2018
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ABHaber, Öztürk Yılmaz’a yönelik yapılan sistemli algı operasyonunun perde arkasını açıklıyor
www.abhaber.com/abhaber-ozturk-yilmaza-yonelik-yapilan-sistemli-algi-operasyonunun-perde-arkasina-acikliyor/
Türkiye’nin Ortadoğu politikasının bataklığa saplanışı ve Öztürk Yılmaz’a karşı başlatılan linç kampanyasının düşündürdükleri…
www.abhaber.com/turkiyenin-ortadogu-politikasinin-batakliga-saplanisi-ve-ozturk-yilmaza-karsi-baslatilan-linc-kampanyasinin-dusundurduk