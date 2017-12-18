Mevlüt Çavuşoğlu :Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle bir sorunu yok

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettiklerini ancak çözemediklerini dile getirdi ve bunun sorumlusunun Türkiye olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Rum tarafı bu parametrelerle yani o günkü parametrelerle bir çözüm istemediği; yönetimi, gücü, ekonomiyi Türklerle paylaşmak istemediği için çözüm olmadı. Bu parametrelerle de bir çözüme ulaşamayacağımız kanaatine vardık. Dolayısıyla, artık bundan sonra hangi adımı atacağımız, ne yapacağımızı konusunda KKTC ile de hemfikir olduk. Şimdi güneyde ve kuzeyde seçimler var, seçim öncesi zaten bunları tartışmanın bir anlamı yok, seçim malzemesi yapılamaz, bu, milli bir politikadır. Dolayısıyla, özellikle KKTC’deki seçimlerden sonra oturacağız, konuşacağız, birlikte neler yapacağımızı değerlendireceğiz ama bu süreçte tabii ki KKTC’nin tanıtımı için adım atmamız lazım ama KKTC’yi zaten Türkiye tanıyor.

Meclisten yeni bir tanıma kararı çıkarmaya gerek yok ama pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olması için daha fazla ülkede, şehirde temsilcilik açılması için hep birlikte, iktidar, muhalefet çalışalım çünkü KKTC’nin üzerindeki izolasyonların kalkması gerekiyor. Avrupa Birliği bu konuda da sözünde durmadı.”

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının, 2018 yılı bütçesi üzerinde söz alan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle bir sorunu olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin, Avrupa’dan büyük olmadığını belirten Çavuşoğlu, Birliğin ırkçı akımlarla, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi akımlarla güç kaybettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, “Bu trendi bizim desteklerimize rağmen çeviremezse Avrupa Birliğinin geleceği de maalesef pek aydınlık değil. Dolayısıyla biz güçlü bir Avrupa, güçlü bir Avrupa Birliği istiyoruz; çifte standartlardan, ikiyüzlülükten uzak.” diye konuştu.

“Siz sanıyor musunuz ki sadece Erdoğan düşmanlığı?” diye soran Çavuşoğlu, “En son Norveç’te, Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düşman olarak hedefe koymalarının sebebi, esasen, bunlardaki onu yapanlar ve bunu destekleyenlerdeki Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığıdır. Sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla basite indirgemeyelim, bu kadar basit değil.” değerlendirmesini yaptı.

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