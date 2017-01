Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Mevlüt Çavuşoğlu: “Türkiye, Kıbrıs’ta çözüm için her türlü tavizi verme anlayışında değil” Reviewed by Momizat on Oca 05 . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılacak Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, Türkiye'nin Kıbrıs'ta kalıcı, adil ve iki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılacak Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, Türkiye'nin Kıbrıs'ta kalıcı, adil ve iki Rating: 0