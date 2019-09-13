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Mevlüt Çavuşoğlu net konuştu: “Maraş’ı açacağız” Reviewed by Momizat on . Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hazırlıklar yapılıyor. Maraş'ı açacağız" şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Ma Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hazırlıklar yapılıyor. Maraş'ı açacağız" şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Ma Rating: 0
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Mevlüt Çavuşoğlu net konuştu: “Maraş’ı açacağız”

Haber Tarihi:: 13 Eylül 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Hazırlıklar yapılıyor. Maraş’ı açacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Maraş konusuna ilişkin açıklama yaparak net konuştu ve “Evet hazırlıklar yapılıyor. Maraş’ı açacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CNN Türk’ten Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamalarda Kıbrıs ile ilgili sorusuna cevap vererek, “Türkiye, KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacaktır” dedi.

Türkiye’nin olmadığı bir gaz anlaşmasının da zaten Akdeniz’de çok pahalıya mal olacağını, bir işe yaramayacağını’ belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere ilişkin Fransa’dan Amerika’dan gelen uyarılar hakkında “Kimsenin haddi değil” dedi.

Kıbrıs Postası

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