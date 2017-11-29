Mevlüt Çavuşoğlu AB dışişleri bakanları toplantısına davet edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile vizesiz seyahatte son düzlüğe girildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası AB Dönem Başkanı Estonya, 12 Aralık’ta yapılacak Genel İşler Konseyi bağlamında organize edilen öğle yemeğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da davet etti.

Uzun süredir durgun bir seyir izleyen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yüksek düzeyli diyalog toplantılarıyla kıpırdanma yaşanmaya başlarken Brüksel’den Ankara’ya önemli bir davet yapıldı. AB Dönem Başkanı Estonya, 12 Aralık’ta yapılacak Genel İşler Konseyi bağlamında organize edilen çalışma nitelikli öğle yemeğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu davet etti.

Hürriyet’in haberine göre: Hafta başında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla yapılan Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu Toplantısı ve aralık ayının ilk haftasında yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı ile ilişkilerin teknik nitelikli boyutuna ivme kazandırılmaya çalışılırken Çavuşoğlu’na yapılan davet, ilişkilerin siyasi boyutuna yönelik değerlendirme açısından önemli görülüyor. Genişleme konusunun odakta olacağı toplantıya diğer aday ülkelerin dışişleri bakanları da davet edildi.

YARDIMLAR AB GÜNDEMİNDE

Çalışma yemeği öncesinde AB dışişleri bakanlarının Türkiye ve diğer aday ülkelere yönelik katılım öncesi yardımları ele almaları öngörülüyor. AB maliye ve ekonomi bakanları geçtiğimiz günlerde 2018 bütçesinden Türkiye’ye yapılacak yardımlarda 105 milyon Euro düzeyinde kesinti yapılmasına, 70 milyon Euro tutarında bir kaynağın da hukukun üstünlüğü alanında olumlu gelişme yaşanması halinde serbest bırakılmak üzere dondurulmasına yeşil ışık yakmıştı.

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