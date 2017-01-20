Merkel Şubat’ta Türkiye’ye Gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki şubat ayının başında Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Berlin’deki diplomatik kaynaklar tarafından doğrulanan habere göre, neredeyse tam bir yıl sonra yeniden Türkiye’ye gidecek olan Merkel’in ziyaret gündeminde bölgesel ve ikili konular ağırlıklı yer tutacak.

Merkel’in Ankara’da ne kadar kalacağı daha netleşmezken, program kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi, ardından Merkel ile Yıldırım’ın başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması öngörülüyor. Merkel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Kaynaklar, görüşmelerde sığınmacı krizinin yanısıra, Suriye’deki gelişmeler, Türkiye’nin AB süreci ve Kıbrıs konularında da değerlendirmelerde bulunacağını tahmin ediyor.

Görüşmelerde gündeme gelmesi beklenen konular arasında terörle mücadele de bulunuyor. Bu konu iki tarafın son buluşmalarında da gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım son aylarda Almanya’yı özellikle Fethullahçı ve PKK yanlısı çevrelere ve teröristlere karşı yeterince mücadele vermemekle suçladı. Berlin ise, terörle mücadelede üzerine düşeni yaptığını savunan açıklamalarda bulundu. Merkel’in ziyaretine paralel, Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin Ankara’daki temaslarında, terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor.

Maassen:“Türk istihbarat birimleri Almanya’daki Türkler üzerinde etki kurmaya çalışıyor“

Son olarak Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, Türk istihbarat birimlerinin, Almanya’daki Türkler üzerinde etki kurmaya çalıştığını ve Almanya’nın bundan büyük endişe duyduğunu açıkladı. Maassen,“Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesi gibi bir durumu kabul edemeyiz“ şeklinde konuştu. Alman yetkililer, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Fethullaçılar hakkında Ankara’ya bilgi notları gönderdiğinin anlaşılması sonrasında soruşturma başlatmıştı. DİTİB, Diyanet İşleri’nden Almanya‘daki imamlara herhangi bir casusluk talimatı gelmediğini, ancak bazı imamların bu yönde çalışmalarından dolayı üzgün olduklarını açıklamıştı.

Sığınmacılara ilişkin AB’nin Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın da Merkel’in Ankara ziyaretinde geniş bir şekilde ele alınması bekleniyor. Berlin‘deki diplomatik kaynaklar, Başbakan Merkel‘in Türkiye ile gerilimin tırmanmasını arzu etmediğini belirtirken, görüş ayrılıklarını ikili temaslarda ele almak, diyaloğu sürdürmek istediğini vurguluyorlar. Merkel, 2015 sonbaharında sığınmacı krizinin doruk noktasında, Türkiye ile masaya oturarak sığınmacı anlaşmasının imzalanmasına ön ayak olmuş, o dönemde altı ay içinde beş kez Türkiye’yi ziyaret etmişti. 19 Aralık’ta düzenlenen, 12 kişinin hayatını kaybettiği Berlin Noel pazarı saldırısı, Merkel’in sığınmacı politikasının sorgulanmasına yol açmıştı. Almanya’nın 2015 sonrasında yaklaşık bir milyon sığınmacıyı kabul etmesi ülkede var olan aşırı sağcı kesimi daha da güçlendirirken, Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde adaylığını tekrar açıklayan Merkel, hemen her fırsatta insan kaçakçılığının önlenmesi ve sığınmacı sayısının azaltılmasıkonusunda Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmaya alternatif görmediğini dile getiriyor.

Öte yandan Merkel’in ziyaretinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Temmuz 2017’de Hamburg’daki G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya geleceği belirtiliyor. 1 Aralık 2016’da G-20 dönem başkanlığını Çin’den devralan Almanya, dönem başkanlığını Kasım sonuna kadar yürütecek.

Voa