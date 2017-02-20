Merkel: Sorunumuz var…Euronun değeri Almanya için çok düşük

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Euro Bölgesi’nde elbette euronun değeri konusunda bir problemimiz var” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, euronun değerinin Almanya için çok düşük olduğunu, ancak Berlin’in bu problemi düzeltme gücü olmadığını çünkü para politikasının bağımsız Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlendiğini söyledi.

Merkel, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinde yaptığı değerlendirmede, “Euro Bölgesi’nde elbette euronun değeri konusunda bir problemimiz var. Ancak ECB politikası Almanya tarafından yönlendirilmiyor. Eğer hala Alman Markı kullanıyor olsaydık, elbetteki şu anda değeri eurodan farklı olurdu. Ancak Almanya Başbakanı olarak benim etkim olmayan bağımsız bir para politikası var” diye konuştu.

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