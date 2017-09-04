Merkel-Schulz tv’de tartıştı…Schulz:Başbakan olursam Türkiye ile müzakereleri keserim

Almanya’da yaklaşan seçimler öncesi Merkel’le birlikte canlı yayında soruları yanıtlayan Martin Schulz, “Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm” dedi.

Almanya’da genel seçimler yaklaşırken başbakanlık için yarışan iki koalisyon ortağının lideri kozlarını paylaşmak üzere canlı yayında. Alman televizyon kanalları ARD, ZDF, RTL ve SAT1’dan eş zamanlı olarak canlı yayınlanan programda Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, 24 Eylül’deki genel seçim öncesi ilk ve son kez karşı karşıya geldi.

Deutsche Welle Türkçe’nn haberine göre; Martin Schulz ile Angela Merkel düellosunda Türkiye de gündeme geldi.

Merkel de Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı artırmak istediklerini ifade etti. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini Avrupa Birliği’nin gündemine getirmek istediğini söyleyen Merkel, Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacakları ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğini görüşeceğini ifade etti.

Merkel de Türkiye politikasına ilişkin tutumunu anlattı. Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını istediğini söyleyen Merkel, “Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Daha sert bir seyahat uyarısı düşünülebilir. Bunu değerlendiriyoruz“ şeklinde konuştu. Merkel ayrıca Hermes veya Dünya Bankası kredilerinin de gözden geçirildiğini ifade etti. Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin de şu anda zaten devam etmediğini belirten Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ancak AB üyelerinin onayıyla sona erdirilebileceğini ifade etti.

ANKARA’YA “ARTIK BİTTİ” DEMENİN…

Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz da Erdoğan’ın anlayacağı dilden konuşmak gerektiğine işaret etti. Erdoğan’ın “tutarlı bir tutumdan” anlayacağını belirten Schulz, Ankara’ya “artık bitti” demenin etkili olacağına inandığını söyledi. Ankara’nın Almanya’nın AB ile üyelik müzakerelerini keseceğini düşünmediğini ifade eden Schulz, bu nedenle ve “Vatandaşlarımıza böyle davranıyorlar” diye konuştu. Schulz, Türkiye’ye AB’ye üyelik öncesinde yapılan mali yardımların dondurulması, üyelik müzarekelerinin kesilmesi gerektiğini vurguladı.

“BAŞBAKAN OLURSAM MÜZAKERELERİ KESERİM”

Düello da Türkiye’nin AB üyeliği de gündeme geldi. Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’ye karşı daha sert bir politika yürütülmesini istedi. Schulz, “Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm” dedi. Uzun süre Türkiye’nin üyeliğini savunmasına rağmen Türkiye’nin davranışları karşısında başka bir seçeneğin kalmadığını belirten Schulz, “Ancak artık kırmızı çizgi aşıldı” dedi.

MERKEL: TÜRKİYE İLE ANLAŞMA DOĞRUYDU

Merkel, 2015 yılında Avrupa’da yaşanan mülteci krizi ile ilgili olarak Martin Schulz’un “bazı konularda hatalar yapıldı” şeklindeki suçlamarına yanıt verdi. Merkel, mülteci krizine ilişkin eksiklikler konusunda “Türkiye’de 3 milyon mülteci olduğu ve onlara destek verilmesi gerektiği ile yeterince ilgilenmedik. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” dedi. Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının krize doğru bir yanıt olduğunu ifade eden Merkel, “Daha önce olduğu gibi bunun hala doğru olduğunu düşünüyorum” dedi. Kaçak göçe izin verilmeyeceğini işaret eden Merkel, ayrıca Balkan ülkelerini güvenli kaynak ülke olarak kabul etmenin de zaman aldığını ifade etti.

“MÜLTECİ AKININI TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUM”

Schulz, Merkel’i bir daha tekrarının yapılamayacak şekilde Almanya’ya zarar vermekle suçladı. Merkel’in mülteci politikasında yanlış davrandığını söyleyen Schulz, bu hatanın Almanya’nın AB ile komşuları ile arasını açtığını savundu. Merkel de mülteci politikasına ilişkin olarak mülteci hareketlerini bir tehdit olarak algılamadığını, üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olarak gördüğünü söyledi. Almanya’nın uzun süre küreselleşmeden faydalandığını ve şimdi bundan kopamayacağını ifade etti.

Sözcü

http://www.dw.com/tr/merkel-türkiyeye-ekonomik-baskıyı-artırmak-istiyoruz/a-40346044

http://www.dw.com/tr/merkel-ve-schulz-düelloda-türkiyeyi-tartıştı/a-40347743