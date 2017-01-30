Merkel: Müslümanları zan altında bırakamazsın…Trump’un kararlarının Alman basınına yansıması

Alman ve İngiliz hükümetleri, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağına tepki gösterdi ve uyarılarda bulundu.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla yaptığı açıklamada, Trump’ın yedi ülkeden Müslümanlara ABD’ye giriş yasağı getirmesini eleştirdi. Merkel’in, Donald Trump’ın kararının yanlış bulduğunu belirten Seibert, “Merkel, terörle mücadele kararlılığının bazı etnik köken ve bazı inançtan olan insanları şüphe altında bırakmanın gerekçesi olamayacağına inanıyor” dedi.

Almanya, ABD’ye giriş yasağı getirilen ülkelerden aynı zamanda Alman vatandaşı olanlara bu kararın etkisini inceleyecek.

Federal Dışişleri Bakanlığı ise giriş yasağı getirilen ülkelerden aynı zamanda Alman vatandaşı olan Müslümanları, ABD’ye seyahatleri konusunda uyardı.

ABD HÜKÜMETİNE ŞİKAYET EDERİZ

İngiltere’de Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May’in Trump ile bu konuda aynı görüşte olmadığı belirtilerek, “ABD’nin göçmen politikası ABD hükümetinin işidir, İngiltere’ninki hükümetimiz tarafından belirlenir. Ancak biz bu tür bir yaklaşımı paylaşmıyoruz ve bu bizim izleyeceğimiz yol olmayacak” denildi. ABD yönetiminin konuyla ilgili yasal düzenlemesinin, özellikle İngiliz vatandaşları için muhtemel etkileri bakımından incelendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Eğer İngiliz vatandaşları etkilenirse, ABD hükümetine bu konuda resmi şikayetimizi ileteceğimiz açıktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

HAN: SORUNUMUZ DEĞİL DİYEMEYİZ

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen yasağına ilişkin, “ABD gibi hoşgörü, çeşitlilik ve özgürlüğe değer veren ülkeler olarak omuzlarımızı silkip, ‘Bizim sorunumuz değil’ diyemeyiz. Başkan Trump’ın bazı ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenlere yönelik yasağı, utandırıcı ve merhametsizce. ABD’nin sığınmacıları karşılayan ve yerleştiren gururlu bir tarihi var. Başkan Trump, bu küresel krize sırtını dönemez. Tüm ülkeler üzerine düşen görevleri yerine getirmeli” dedi.

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Der Spiegel dergisinin internet platformu Spiegel Online’da Gordon Repinski imzalı yorumun konusuysa ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişlerini kısıtlayan kararnamesi. “Donald Trump Dikkat Etmeli” başlığını taşıyan yorumda dikkat çeken bölümler şöyle:

“Donald Trump bu yasakla seçim vaatlerinden birini yerini getirmiş oluyor. Birleşik Devletleri İslamcı terörizme karşı daha güvenli hale getirmek istiyor. Vatandaşların kendini güvende hissetme arzusu Batılı toplumlarda ön planda. Siyasetin de bundan kaçmak gibi bir seçeneği yok. Ancak Trump ülkeye giriş yasağı koymanın sorunu çözmeyeceğini bilmeli. Ülkede 11 Eylül’den beri en ağır terör saldırısı geçen yaz başlangıcında, seçim maratonunun tam ortasında Orlando’daki gece kulübünde yaşandı. Omar Mateen adlı saldırgan New York’tan geliyordu. Bu kayıp Amerikalı genç IŞİD adına 50’den fazla kişiyi öldürdü. O kendi ülkesinde yetişip radikalleşen bir teröristti. Dünya çok karmaşık, terörizm de maalesef öyle. Ama Trump basit yanıtlarla ABD’yi daha güvenli bir yer haline getirmiyor. İşin gerçeği ülkeyi daha da güvensiz bir hale getirmemesi bir başarı sayılabilir.”

New York Federal Mahkemesi ABD Başkanı Trump’ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerine kısıtlama getiren kararnamesini geçici olarak askıya aldı. Havalimanlarında alıkonulanlar ülkelerine gönderilmeyecek. Märkische Allgemeine Zeitung “Değerlerimiz İçin Bir Tehdit” başlığını taşıyan yorumda, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyi askıya alan mahkeme kararını destekliyor. Yorumda “Kararla Trump’ın gücünün de sınırları olduğu ortaya konmuş oldu” denerek şöyle devam ediliyor:

“New York mahkemesinin kararı Trump için sert bir fren oldu. Karar bu 70 yaşındaki adamın her istediğini yapamayacağını gösterdi. İşte demokrasilerin diktatörlüklerden farkı da tam olarak bu. Bu, yıllarca süren diplomatik çabaları, atılan bir imzayla yok eden, kararnamelerle dolu bir haftanın sonunda verilmiş önemli bir işaret.”

Berlin merkezli Der Tagesspiegel gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki ilk haftasını değerlendiriyor:

“Batılı özgür demokrasilerde insanlar hep iktidar sahiplerinin, parlamentoların ve mahkemelerin genel ahlak kurallarını koruyup kolladığına güvenirlerdi. Donald Trump’ın seçilmesinden sonra insanların, çok doğal sayılan, birlikte yaşamın gerektirdiği temel kuralların birtakım suçlular ya da diplerden gelen aşırı güçler tarafından tehdit edilmesinden değil, tepeden devre dışı bırakılmasından endişe etmesi gerek. Trump’ın kelime seçimi ve aşağılamaları standart haline gelmeye başladı. Milyonlarca seçmenin bu her şeyi basite indirgeyen adama oy verdiği bir ülkede insanlar gelecekte herhangi bir anlaşmazlıkta ya da mahkeme karşısında Başkanlarını örnek gösterecek ve “O da aynısını söylemişti” diyecekler. Kim Trump döneminde modern bir cadı avına kurban gidebilir?”

Dw