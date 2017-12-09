Meclis Başkanı Syllouris: İnsan hakları ihlallerinden üzüntü duyuyoruz

Rum Meclis Başkanı Demetris Syllouris, nerede olursa olsun, özellikle Türkiye’nin Kıbrıs’ta yaptığı gibi insan haklarının ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi, Kıbrıs halkının haklarının savunulmasında kararlı olduklarını bildirdi.

Meclis Genel Kurulu’nun Cuma günkü oturumunda konuşan Syllouris, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden söz etti ve “Yarından sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 69’uncu yıldönümü kutlanacak” dedi.

Demetris Syllouris, bu evrensel belgenin derlenmesi ve kabulünün insanlık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, bu belgenin birçok uluslararası ve Avrupa anlaşmasına zemin oluşturduğunu, ulusal anayasalar ve mahkeme kararları üzerinde önemli etkisi olduğunu anlattı.

Meclis Başkanı, “Bununla birlikte bugüne kadar temel insan hakları ve özgürlüklerine ihlaller devam etmiştir, yasadışı davalar ve tutuklamalar, işkenceler, insan kaçakçılığı, ırkçı ve dini ayırımcılık olmuş, binlerce kişi yerlerinden edilmiştir” dedi.

Syllouris, insan haklarının açık ihlaline en büyük örneğin kendi vatanı olduğunu, yüzbinlerce Kıbrıslının, Türk işgalciler tarafından şiddet kullanılarak yerlerinden edildiğini, işgal bölgelerinde yerleşim yapmaya devam edildiğini, ve kültürel mirasın acımasızca tahrip edildiğini vurguladı.

Demetris Syllouris, “Biz Temsilciler Meclisi’nde, nerede yapılırsa yapılsın insan hakları ihlallerinden üzüntü duyuyoruz. Özellikle kendi ülkemizde Türkiye’nin insan ihlallerinden üzüntü duyuyoruz ve halkımızın haklarını savunmaya kararlı olduğumuzu bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kha