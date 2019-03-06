May Kıbrıs müzakerelerinin başlamasına yönelik ilerleme umduğunu belirtti

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Britanya Başbakanı Theresa May ile salı günü Londra’da yaptıkları görüşmede, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlamasına yönelik çabalara son gelişmeleri aktardı.

Bir Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan’ın müzakerelerin başlaması yönünde ilerleme umduğunu belirttiğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı (KHA) kaynakları, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in May’e BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin soruna dâhil ülkelere ziyaretleri çerçevesinde şimdi Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini söylediğini kaydetti.

Aynı kaynak, Kıbrıs Rum tarafının çözüm müzakerelerinin hemen başlamasına hazır olduğunu, ne Brexit ne de Avrupa Parlamentosu seçimlerinin gecikme için bir neden olarak düşünülemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, müzakerelerin bir önceki müzakere sürecinin bittiği noktadan başlaması gerektiği görüşünü tekrarladığını; May’in şu ana kadar elde edilen ilerlemenin harcanmaması gerektiğini kabul ettiğini söylediğini bildirdi.

Britanya Başbakanı ayrıca Britanya Krallığı Hükümetinin belalı garantörlük konusuyla ilgili görüşünün değişmediğini teyit etti; Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununa çözüm çerçevesinde garantör güç rolünü sürdürmek istemediğini vurguladı. Britanya’nın bu görüşünün tekrarlandığını Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, May’le görüşmesinden sonra Britanya Başbakanlığı konutunun bulunduğu 10 Downing Street’te yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Sözcü, Başbakan’ın Cumhurbaşkanı Anastasiades’e Brexit’le ilgili gelişmeleri ve Başkan Juncker’le ilerletmek istedikleri üçayaklı çalışmayı, alternatif düzenlemeler, Siyasi Deklarasyon ‘da değişiklikler ve çıkışa ilgili yasal yönden bağlayıcı değişiklikleri anlattığını bildirdi.

Sözcü, May’in, Kıbrıs’ın bir ‘anlaşma yok’ senaryosunda Birleşik Krallık vatandaşlarının haklarını korumak için verdiği sözü memnunlukla karşıladığını ve Hükümetin AB vatandaşlarının haklarını koruma taahhüdünü yinelediğini belirtti.

May ve Anastasiades, 21 Mart’taki bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısından önce dahi bir anlaşmaya ulaşılacağına ilişkin iyimserliklerini vurguladılar, Brexit’in hangi şekli alırsa alsın iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerin korunacağı yeniden teyit edildi.

Sözcü “Liderler ülkeleri arasındaki yakın işbirliğinden söz ettiler ve bu güçlü bağları gelecekte artırmaya karar verdiler. Egemen Üs Alanlarında yaşayan Kıbrıslıların topraklarını ve işlerini geliştirebilmeleri için karşılıklı anlaşma uygulanmasına izin verecek görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini belirttiler” dedi.

Kha