May Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi: Şimdi ne olacak?

Brexit (Avrupa Birliği’nden çıkış) referandumunun üzerinden 1000 gün geçti. Brexit’e yasal olarak yalnızca 9 gün kaldı ancak süreç hâlâ belirsiz. İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Donald Tusk, saatler sonra May’in mektubuyla ilgili bir değerlendirme yapmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Tusk, “Kısa süreli uzatmanın mümkün olacağını düşünüyorum ama bu şartlı uzatma için öncelikle geri çekilme anlaşması Avam Kamarası’nda yapılacak oylamada kabul edilmeli” dedi.

Tusk, May’in erteleme için önerdiği tarih olan 30 Haziran’ın ise “yasal ve siyasi” ise bir dizi soru işareti barındırdığını belirtti.

Tusk, şöyle devam etti:

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47639678