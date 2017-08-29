Mavroyannis’e göre “Kıbrıs sorunu şu anda sınır noktasında”

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorununun şu an içerisinde bulunduğu aşamayı “sınır noktası” diye tabir etti

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorununun şu an içerisinde bulunduğu aşamayı “sınır noktası” diye tabir etti, Rum tarafının gelişmeleri okuma şekline yalnız Rum tarafından itiraz edildiğini belirtti.

Fileleftheros’a göre Mavroyannis, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun şu anda sınır noktasında bulunduğunu ve Rum tarafı olarak müzakerelerin sürmesini arzuladıklarını söyledi.

Mavroyannis, Crans Montana başarısızlığı ile birlikte artık BM çerçevesi dışında olunduğu ve yolun sonuna gelindiği görüşünü paylaşmadıklarını belirterek “bizim için yolun sonu Kıbrıs sorununun çözümüdür” ifadesini kullandı.

Diyaloğun yeniden başlaması konusunda “yeniden başlamasını istiyoruz ancak elimde sihirli reçete yok” diyen Mavroyannis, Rum tarafında (Şubat 2018’de) yapılacak başkanlık seçimlerinin durumu daha da karmaşıklaştırdığını ancak müzakerelerin süratle devam etmesi için gerekli ön şartları yaratmaları gerektiğini söyledi.

“GELİŞMELERİ OKUMA ŞEKLİNE YALNIZ RUM TARAFINDA İTİRAZ EDİLİYOR”

Mavroyannis Rum tarafında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin Rum Yönetimi tarafından okunma şekline itiraz edildiğine de dikkat çekti. Bunun bir “paradoks” olduğuna da işaret eden Mavroyannis “Asgari güven sadece Kıbrıs’ta yoktur. Ziyaret ettiğim Washington, New York, Brüksel ve diğer yerlerde Kıbrıs Rum tarafının yorumlarına ve izahlarına kimse itiraz etmedi” dedi.

Bir soruya karşılık Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerek olduğunda cevap vermek zorunda olduğunu söyleyen Mavroyannis “Ancak tutanakları basına vermedi. Gizli bilgi elde edip bunu sızdıran, yanlış yapar” ifadesini kullandı.

Andreas Mavroyannis, Türk tarafının Crans Montana sonrasında Maronit köyleri ve Maraş konularını gündeme getirme tarzının Toprak ve Mülkiyet’te toprağa dair yeni emrivakiler yaratma maksadı taşıdığını iddia etti.

“AİHM İÇTİHADINA DA GİRER”

Rum Müzakereci, Türk tarafının bu yöndeki hareketlerinin bazı ilkelerden yola çıktığı görüşünü de dile getirerek, özetle şu izahta bulundu:

“Toprak’ta; iadenin mümkün olduğu yerlerde, iade için yasal sahibinin yapması gereken şeylerle ilgili bir temel ilke var. Maronitler örneğinde; bir yıl geçer de geri dönmezlerse Türk tarafı gelip; geri dönmeyenler mülkiyet haklarını kaybetmez ancak geri dönüş haklarını kaybeder diyecek deniliyor.

Bu, göçmenlerin mülklerini geri alma hakkını kaybedeceği ve kendilerine sadece tazminat yolu kalacağı anlamına gelir. Daha da kötüsü, böyle bir şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına da girer. İçtihatta taşınmaz mal ile konut arasında ayrım bulunuyor. Türk tarafının hareketleri büyük bir tuzaktır, bu nedenle dikkatli olmak gerekir.”

Mavroyannis “Gerek Güzelyurt’ta gerek Maronit köylerinde ve Maraş bölgesinde bahis, Erdoğan’a bağlı Türkiye Türkü işadamlarının büyük ekonomik çıkarlarıdır” iddiasını da ortaya attı ve KKTC’de “oynandığını” öne sürdüğü “oyunun”, “yerleşikler veya dini yöneliş meselesi değil Erdoğan’ın etrafındaki bazı çevrelerin ekonomik çıkarı konusu olduğunu” savundu.

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