Mavroyannis: “Crans Montana’da Çavuşoğlu ‘bu Türk tarafı için sürecin sonudur’ dedi”

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın bu yıl bitmeden Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini; ancak ziyaret için kesin tarihin hala daha belirlenmediğini söyledi.

Mavroyannis, bu arada, Birleşmiş Milletler’in kendi barış misyonları değerlendirme stratejisi çerçevesinde Kıbrıs’taki UNFICYP’le ilgili verilerin değerlendirilmesi amacıyla BM’den bir heyetin gelecek günlerde adaya geleceğini ifade ederek, “ancak bu endişe verici değil, yapılması gereken bir ziyarettir” dedi.

Mavroyannis, Lefkoşa Üniversitesi ile Kıbrıs Gençlik Örgütü tarafından Lefkoşa’da düzenlenen “Kıbrıs’ın gençleri Kıbrıs Rum Toplumunun müzakerecisi ile görüşüyor” konulu bir etkinlik sırasında yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Mavroyannis, “derin derin düşünme aşamasında bulunuyoruz” şeklinde konuşarak diğer tarafın(Kıbrıs Türk tarafı) bu süreç içerisinde yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını ve bunu endişe verici olarak niteledi.

BM Genel Sekreteri’nin (BMGS) İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yer alan Kıbrıs zirve konferansı çerçevesinde verilen son akşam yemeği sırasında “bu konferansın sonudur, sürecin sonu değil” açıklamasını anımsatarak BMGS’in iyi hizmetler misyonu ve iki tarafın müzakerelerin kalan noktadan yeniden başlaması için hazır olduklarında yardımcı olmaya devam edeceğini söylediğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasına değinen Mavroyannis, Çavuşoğlu’nun aynı akşam “bu Türk tarafı için sürecin sonudur” dediğini söyledi.

Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünün ve müzakerelerin BM çerçevesinde olmaya devam etmesi için BM Güvenlik Konseyi’nin üye ülkeleri dâhili diğer güçleri ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

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