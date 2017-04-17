Martin Schulz: Sonuçlar, Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdi Reviewed by Momizat on Nis 17 . Resmi olmayan referandum sonuçlarını değerlendiren Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Gaşkanı Martin Schulz, "Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiy Resmi olmayan referandum sonuçlarını değerlendiren Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Gaşkanı Martin Schulz, "Referandumun başa baş sonucu, Erdoğan'ın Türkiy Rating: 0