Marine Le Pen Fransa’da seçimi kazanırsa Trump gibi yapacak

Fransa’nın cumhurbaşkanı adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, başkan seçilirse, ABD’de Donald Trump’ın yapmak istediği gibi, dışarıda yapılan Fransız otomotiv ve diğer sanayi malları üretimini ülkeye geri getirmek istediğini söyledi.

FRANCE 2 televizyon kanalında konuşan Marine Le Pen, Renault ve PSA Peugeot Citroen fabrikaları için Trump’ın yaptığını yapıp yapmayacağı sorusuna karşılık “(Trump) benim yıllardır alınmasını istediğim önlemleri alıyor” dedi. Bu politikayı ‘ekonomik yurtseverlik’ ve ‘akıllı yurtseverlik’ olarak tanımlayan Le Pen, şöyle konuştu:

“Fransız şirketlerine, Fransa’da ödemeleri gereken vergiyi ödemekten kaçınamayacaklarını ve sonuçlarına katlanmadan dışarıda üretim yapamayacaklarını memnuniyetle anlatabilirim.”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, ABD dışında üretilen otomobillere, bu uygulama ülke içinde istihdam kaybı yarattığı için yüksek gümrük vergileri getireceğini söylemişti. Ford Motor Co geçen hafta Meksika’da kuracağı bir tesisten vazgeçtiğini, Fiat Chrysler Automobiles ise Amerikan fabrikalarında 2 bin yeni istihdam yaratacağını açıkladı.

TÜRKİYE’DE DE ÜRETİM YAPIYOR?

Renault ve Peugeot İspanya ve Doğu Avrupa’da önemli sayıda otomobil ve yedek parça üretimi yapıyor. Renault Türkiye’de de Oyak grubu ile beraber ortak üretim yapıyor.

Le Pen’in korumacı ve küreselleşme karşıtı söylemi kendisine taraftar kazandırıyor. Kamuoyu anketlerinin çoğu, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkacağını

ancak başkanlığı kazanamayacağını gösteriyor.

Reuters-Hürriyet