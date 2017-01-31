Margaritis Schinas: Avrupa Komisyonu devam edilen Kıbrıs müzakereleriyle ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunmak istemiyor

Avrupa Komisyonu’nun Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla devam etmekte olan müzakerelerle ilgili kamuoyuna açıklamalar yapmak istemediğini ve böylece Kıbrıs sorununa daha iyi hizmet ettiği görüşünde olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın,Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in Türkiye’nin Kıbrıs sorununa Türkiyeliler için talep ettiği dört özgürlükle ilgili açıklamaları hakkındaki bir soruya yukarıdaki yanıtı verdi.

Schinas, “diğer müzakereler hakkında yaptığımız gibi söz konusu müzakereler üzerinde de yorum yapmayacağız” dedi.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması ile ilgili müzakereler BM himayesinde yapılan bir süreç olduğuna işaret eden Schinas, “biz de orada olacağız ama bildiğiniz gibi rolümüz, sürecin içinde kalmamız daha uygun oluyor, bazıları tarafından yapılan her açıklama hakkında yorumlar yapmamız gerekmiyor” dedi.

Kardak’daki son gelişmelerle ilgili bir soruya Schinas, Avrupa Komisyonu’nun iyi komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, Türkiye’nin böylesi ilişkilerde bulunması gerektiği yanıtını verdi.