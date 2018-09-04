Marc Pierini… AB ve Türkiye: Ortak çıkarların bedeli ne olacak?

Marc Pierini, Avrupa Birliği’nin eski Türkiye Büyükelçisi

Avrupa hükümetleri son dönemde Türkiye yönetiminin Avrupa Birliği’ne olumlu adımlar attığına tanıklık ediyor. Ülke ekonomisi dar boğazda, Türkiye Avrupa pazarına ve para akışına bağımlı, Türk Lirası düşüşte. Bunların yanı sıra, ABD’den gelen ve muhtemelen daha da gelecek olan yıkıcı yaptırımlara ve Rusya’nın Suriye’de Türkiye’yi memnun etmeyecek yönde ilerlemesine bakıldığında Türkiye’nin bu adımı çok da mantık dışı değil.

Bu gelişmelerin sonucunda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulunmak zorunda kaldı. AB Reform Grubu, 29 Ağustos’ta toplanarak yargıda bir dizi reform vaadinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Paris’i ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok yakında Berlin’de temaslarda bulunacak.

Fakat, resmi ziyaretler ve açıklamalar politikaların yerini tutmuyor. Türkiye’nin AB’ye yönelik girişimleri, ABD karşıtı tutumu dışında, iki nedenden dolayı pek güvenilir sayılmaz.

Nedenlerin en başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllarca seçim politikalarını, Avrupa’yı sert bir dille eleştirdiği söylemler üzerine inşa etmesi geliyor. Erdoğan, 2017 yılında, ‘Nazilere’ ve ‘gaz odalarına’ referans vererek Avrupalı liderlerle ilgili küçük düşürücü imalarda bulundu ki bu söylemler Avrupa politikası için tam bir nefret uyandıran bir konu. Berlin, Paris, Lahey veya Viyana’daki hiç bir politikacı bu söylemlerin gelip geçici, masum seçim kampanyası sloganı olduğuna kolay kolay ikna olmaz. Bu söylemler kalıcı etkisi olan, özenle seçilmiş milliyetçi duruşun bir parçası olarak görülüyor.

http://tr.euronews.com/2018/09/03/ab-ve-turkiye-ortak-cikarlarin-bedeli-ne-olacak-