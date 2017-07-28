Maraş’ın açılması…Şartları görüp öyle karar verecekler

Maraş’ın eski sakinleri, bölgenin yeniden yerleşime açılması durumunda şartların ne olduğunu gördükten sonra dönüp dönmeme kararı verecek. Kıbrıslı Rumlar, geçmişe kıyasla istekli ancak ‘Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasının’ ne anlama geldiğini merak ediyor ve karar için bu konuda yetkililerden gelecek açıklamayı bekliyor.

Pavlos Iacovu (62), Maraş’ın eski sakinlerinin yerleşimine açılması durumunda hayalet şehre dönmeyi düşünen Kıbrıslı Rumlardan biri.

KIBRIS, 2015 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında konunun gündeme gelmesi nedeniyle Kıbrıslı Rumlara düşüncelerini sormuştu. Çoğunluk Türkiye’ye güvenmediğinden ve kendilerine adil davranılmayacağı düşüncesi nedeniyle Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş’a dönmeyeceklerini söylemişti.

Bugün ise durum farklı. Pavlos Iacovu’nun anlattıklarına göre konu sosyal medyada “Mağusa Evimiz” grubu adı altında tartışılıyor. Iakovu, “Maraş Kıbrıs Türk idaresi altında açılırsa döner misiniz?” sorusuna “Henüz hangi şartlar altında açılacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek zor” diyor.

Iakovu’ya göre açılması durumunda kapalı Maraş’a dönme hakkına sahip olacak olanların yüzde 60-70’i, bölgenin hangi şartlar altına açılacağını görmek istiyor. Maraşlıların merak ettiği bir diğer konu ise kapalı Maraş’ın tümünün mü yoksa sadece bir bölümünün mü açılacağı. “Bazı dedikodulara göre Maraş’ın sadece bir bölümü açılacakmış” diyen Iakovu, açık Maraş’ta evi olanlara dönüş hakkı verilip verilmeyeceğinin de merak konusu olduğunu söyledi.

Maronitlere köylerine dönüş hakkı tanındığını, Maraşlıların bu sürecin nasıl işleyeceğini görmek istediğini söyleyen Iakovu, “İnsanlar bu soruların cevabına göre hareket edecek” dedi. Iakovu, yüzde 10’luk bir kesimin hangi şartlar altında olursa olsun Kıbrıs Türk idaresi altındaki Maraş’a dönmeye hazır olduğunu, bunun biraz üstünde bir oranın ise ne isterse olsun Kıbrıs Türk idaresi altın Maraş’a dönmeyi reddettiğini söyledi.

Iacovu, bunun hassas bir konu olduğunu, Maraş’ın açılması halinde dönme kararı alan Kıbrıslı Rumların “hain” damgası yiyebileceğini, dönmeyenlerin de “kahraman” ilan edilebileceğini belirtti.

Maraş’ın eski sakinlerinin yerleşimine Kıbrıs Türk idaresi altında açılması durumunda, geri döneceklerin sayısının 16 ile 20 bin arasında olduğu söyleniyor. Bunlardan biri de Lenia Nikolau. Nikolau, Maraş’ın açılması durumunda evine ilk dönecekler arasında olacağını söylüyor “tabi ki malımızı geri alıp güvenli bir hayat yaşamamıza izin verilirse” diyor.

Nikolau da hangi koşullar altına Maraş’a dönüşe izin verileceğini görmek istiyor ve ekliyor: “İnanıyorum ki gerçekten evlerimize geri dönmemizi (Kıbrıs Türk tarafı) istiyorlarsa adil olmak için ellerinden geleni yapacaklardır”

Kıbrıslı Türk mü olacağız?

Eftychia Hadjikakou (57) ise “‘Kıbrıs Türk idaresi altında’ ne demek? Kimse bize anlatmıyor. Kıbrıslı Türk mü olacağız? Nerede oy kullanıp nereye vergi ödeyeceğiz? Mülk edinme hakkımıza ne olacak? İnsan haklarımız ne olacak? Garanti edilecekler mi? Eğer cevap ‘evet’ ise o zaman büyüdüğüm kasabaya dönüp yeniden inşa edilmesine yardım edeceğim” şeklinde konuştu.

Maraş 1974’ten bu yana Kıbrıs Türk idaresinde ancak sivil yerleşime kapalı bir şekilde duruyor.

Osman KALFAOĞLU-Kıbrıs