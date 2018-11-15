Manfred Weber: Kıbrıs sorunu Avrupalı bir sorundur

Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi gurubu Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanlığı adayı Manfred Weber, Kıbrıs sorununun Avrupalı bir sorun da olduğunu vurguladı ve Kıbrıs vatandaşlarının kendilerini güçlü bir Avrupa tarafından korunduğunu hissetmeleri gerektiğini söyledi.

Strasburg’da Kıbrıslı gazetecilere açıklamada bulunan Manfred Weber, Kıbrıs’ın güçlü bir Avrupa’nın parçası olarak, Türkiye ile yapılan müzakerelerde kendisini daha güçlü hissettiğini belirtti.

Weber, Nikos Anastasiades’in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yaptığı çalışmalarına desteğini de teyit etti ve Türkiye’nin AB katılım süreci konusunda endişelerini ifade ederek Türkiye’nin artık Avrupalı bir süreç takip etmediğini belirtti.

Kıbrıs’ın enerji planları ve doğal gaz çıkarma çalışmaları ile Türkiye’nin çalışmaları hakkındaki bir soruya Weber, doğal gazla ilgili çalışmaların hem Kıbrıs hem de Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olarak niteledi ve Avrupa Birliği’nin gelecekte enerji alanında daha bağımsız olabileceğini vurguladı.

“Bundan dolayı faaliyetleri birlikte korumamız gerekir” şeklinde konuşan Manfred Weber, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’ı tamamen desteklenmekte olduğunu vurgulayarak, “kendi çıkarlarımızı korumak amacıyla ortak çalışmalarda bulunmamız gerekir” dedi.

Kha