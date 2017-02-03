Malta’da Merkel,Tsipras ve Anastasiadis ile Türkiye ve Kıbrıs konularına değerlendirildi

Valetta`da gerçekleştirilen Gayrı Resmi Zirve çerçevesinde, Aleksis Tsipras ve Angela Merkel arasında başbaşa yapılan görüşme 15 dakika sürdü.

Merkel, Avrupa Türkiye ilişkileri bağlamında, Türk liderlikle yaptığı görüşmeler ve özellikle bölgede istikrar ve barış, göçmenler ve Kıbrıs ile ilgili konularda Yunanistan Başbakanı’nı bilgilendirdi.

Başbakan ise kendi tarafından, Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve adil bir çözüm bulunmasına bağlılığını dile getirerek, göçmenler konusunda AB-Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmasının önemine değindi.

Türkiye’nin uluslararası hukuğa saygı göstermesi gerektiğini ve Türkiye’nin Ege’de kışkırtıcı iddialar ve eylemlerinin Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ama aynı zamanda, geniş bölgede, barış ve istikrarın altını baltaladığını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı ve Almanya Şansölyesi müzakere seyrini ve ikinci değerlendirmenin kapatılması konularını masaya yatırdılar.

Alınan bilgilere göre, Tsipras ve Merkel değerlendirmenin şubat ayı içinde kapanması konusunda acil girişimler yapılması yönünde anlaşmaya vardılar.

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Anastasiadis, Angela Merkel’i Kıbrısla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirdi

“Güney Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Malta`da gerçekleştirilen AB Gayrı Resmi Zirve öncesi Almanya Başbakan’ı Angela Merkel ile buluşarak konuştu.

Anastasiadis, Merkel`e geçen gün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aldıkları karar ve Türk tarafının çözüm sonrası Türk vatandaşlarına dört temel özgürlük haklarının tanınması konusunda kabul edilemez talepleri konusunda bilgilendirdi.

Anastasiadis, Mart ayı başlarında yapılacak konferans ışığında, güvenlik ve garantiler ve AB`nin rolü konusunda Almanya Şansölyesini bilgilendirdi. Merkel ise Ankara`da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile Kıbrıs konusunda yaptığı görüşmeyle ilgili Anastasiadis’e bilgi verdi.

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