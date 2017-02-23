Malta Başbakanı Muscat,eğer Türkiye tüm AB’ye üye devletleri tanıması durumunda Türkiye için 24. başlığın açılmasını istedi

AB Dönem Başkanı Malta Başbakanı Joseph Muscat, Türkiye’nin tüm AB üyesi devletleri tanıması koşuluyla, Türkiye ile 24. başlığın müzakereye açılması çağrısında bulundu.

Brüksel’de, Avrupa Politika Çalışmaları Merkezinin (CEPS) Avrupa’nın geleceği merkezli özel bir etkinliğinde katılanlara seslenen Malta Başbakanı, hafta sonu Türkiye Başbakanı Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bu fikri tasarladığını söyledi.

Muscat, “Eğer bizi o kadar çok ilgilendiriyorsa ki ilgilenmemiz için nedenler var, bu alanda AB müktesebatının uygulanması amacıyla neden somut tartışmalar içine girmeyelim? Ancak bu noktada Türk tarafının kesinlikle yerine getirmesi gereken bir koşul var, o da tüm AB üyesi devletleri tanımasıdır” diye vurguladı.

Malta Başbakanı devamla, “Türkiye ile olan durumun, daha az hassas olduğunu herkes biliyor. Bir yandan, Türk hükümeti bir darbe önünde hareketsiz kalamazdı. Diğer yandan, tepkiler çok ağır yöntemlerle yapıldı. AB’nin tüm bunları göğüsleyerek, Türkiye ile daha çok ilgilenmesi gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Birkaç gün önce Türkiye Başbakanı beni ziyaret etti. Ona insan hakları ve basın özgürlüğü konularından söz ettiğimde, kendisi, eğer AB bu konuda o kadar kaygılanıyorsa, hukuk, özgürlük ve güvenlikle ilgili başlıkların açılmasını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Biliyor musunuz? Sanırım bu çok doğru. Eğer bizi o kadar çok ilgilendiriyorsa -ki ilgilendirmesi için nedenler var, neden AB müktesebatının uygulanması için bu alanda Türkiye ile somut tartışmalara girmeyelim? Tabi bu konuda Türk tarafının uygulaması gereken bir koşul var, o da tüm üye devletleri tanıması. Tango için iki kişi gerekli. Ama gelişme olması için cömert olmamız gerekir” diyerek sözlerine son verdi.