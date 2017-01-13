Malta AB Dönem Başkanı Malta Cenevre’deki sonuçları “olumlu bir adım” olarak niteledi

AB Dönem Başkanlığı`nı yürüten Malta Dışişleri Bakanı George Vella, Cenevre`de Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılan müzakerelerin sonuçlarıni “olumlu bir adım” olarak niteledi.

Cuma günü açıklamada bulunan Bakan, “müzakerelerin devam etmesi ve şekillenmesin’ memnuniyetle karşıladık” dedi ve yabancı ordunun varılığı gibi anlaşmazlık konuları olduğununun anlaşıldığını söyledi “ancak görüşmelerin devam ediceğini hissediyoruz” dedi.

Kıbrıs sorununu Türkiye`nin Avrupa Birliği üyelik perspektifiyle bağlayan yetkili, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması durumunda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti`nin bloke ettiği fasılların açılacağını ve Türkiye – AB ilişkilerinin daha olumlu olacağını belirtti.

Yetkili Avrupa Birliği`nin Türkiye`ye karşı iyi niyetli olmaya devam etmesi gerektiğini, söyledi.

Bakan, “Avrupa Birliği`nin Türkiye ile ilişkilerini kopmaması gerekir çünkü Türkiye Avrupa Birliği`nin strateji ortağıdır ve bölge için önemlidir” şeklinde konuştu.