Malatya kayısısı AB yolunda

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’inin karşılandığı, “dünya kayısı başkenti” olarak anılan Malatya’nın en önemli tarımsal ürünü kayısı için yapılan Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili başvurusu, AB Resmi Gazetesi’nde ilana çıktı. Başvuruya 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB tarafından tescillenen ikinci tarım ürünü olacak.

Yöre çiftçisinin en önemli gelir kaynağı, kentin ihracatında ilk sırada yer alan kayısıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2001 yılında coğrafi işaret belgesi alındı. Oda, Malatya kayısısının uluslararası piyasalarda pazarlanmasını kolaylaştırması gibi imkanlar sağladığı için 2014 yılında AB coğrafi işaret tescili verilmesi amacıyla AB Komisyonu’na başvurdu.

Kayısı için yapılan başvuru, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 13 Ocak 2017 tarihinde ilana çıktı. Coğrafi işaret tescilinden önceki son aşama olan ilan süreci, Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunun web sayfasında da yayınlandı. Başvuruya 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz olmazsa Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB tarafından tescillenen ikinci tarım ürünü olacak.

“Aydın incirinden sonra ikinci tarım ürünü olacak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, kayısının AB’de tescil sürecine ilişkin yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu dile getirdi. Erkoç şunları kaydetti:

“Bu Malatya için önemli. En azından markamızı tescil ettirmiş olduk. Bu gelişme, kayısının uluslararası piyasalarda pazarlanmasını kolaylaştırırken, dünya çapında ‘Malatya kayısısı’ ismiyle diğer coğrafyalarda üretilen düşük kaliteli kayısıdan ayırt edilerek koruma altına alınması ve fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor. İnşallah bu Malatya’mız için hayırlı bir girişim oldu. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de de bu konuda ciddi gayretleri oldu. Yayınladığımız belgeler 5 dile tercüme edildi ve AB resmi gazetesinde yayınlandı.”

Erkoç, 3 aylık askı sürecinde herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini aktararak, bir olumsuzlukla karşılaşmadan Malatya kayısısının Aydın incirinden sonra AB coğrafi işaret tescil belgesini alacağına inandıklarını vurguladı.

Dünya-Ajanslar