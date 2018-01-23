Macron’dan Merkel’e: Avrupa’da reform için Almanya’ya ihtiyaç var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa’da hedeflediği reformu gerçekleştirebilmek için Almanya’ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa ve Almanya arasında 1963’te imzalanan Elysee Sözleşmesi’nin 55. yıldönümü dolayısıyla, iki ülke arasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin ele alınacağı görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında Macron, “Avrupa’da hedeflenen reformu hayata geçirebilmek için Almanya’ya ihtiyaç var” dedi.

‘FRANSA TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİREMEZ’

Macron ayrıca Fransa’nın konuyla ilgili hedeflerinin tek başına gerçekleşmeyeceğini ve Almanya’nın hedefleriyle örtüşmesi durumunda başarıya ulaşılabileceğini belirtti.

Alman Başbakan Merkel ise “Avrupa’da harekete geçmek için Almanya’da güçlü bir hükümete sahip olmak gereklidir” diye konuştu.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), pazar günü yapılacak oylamada, Merkel’i 4. kez başbakanlığa götürecek koalisyona ilişkin kararını verecek.

ELYSEE SÖZLEŞMESİ GÜNCELLENECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylül ayında Sorbonne Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Elysee Sözleşmesi’ni gözden geçirmek gerektiğini kaydetmişti.

İki liderin pazartesi günü ortak bir deklarasyon yayınlayarak, bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı söylenen yeni sözleşmenin hazırlık aşamasını ilan etmesi bekleniyor. Aynı gün tarihte ilk defa Fransız ve Alman meclisleri de ortak bir oturumda bir araya gelecek. Burada da sözleşmeye dair bir deklarasyonun yayınlanacağı belirtildi.

22 Ocak 1963’te dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer tarafından Paris’te imzalanan Elysee Antlaşması ile yıllarca süren savaşların ardından iki ülke arasında köklü işbirliği ve dostluk temelleri atılmıştı.

RS