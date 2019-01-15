Macron’dan Fransız Halkına Mektup

Aylardır Sarı Yelekliler eyleminin hedefinde güç kaybeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız halkına yazdığı açık mektupla, ülke tarihinde ilk kez görülen bir yöntemle tüm yurttaşları, ülkenin reformu için yapılacak tartışmaya katan bir süreç başlattı. Macron mektubunda, “Gelin öfkeyi çözüme dönüştürelim” çağrısı yaparak, Fransızlar’ı hiçbir tabu olmaksızın, ülke sorunlarını birlikte tartışmaya davet etti. Ancak Macron’un, iktidara gediğinde kaldırdığı ve Sarı Yelekliler’in yeniden oluşturulmasını istediği varlık vergisini geri getirmeyeceğini söylemesi, sert eleştirilere yol açtı.

Macron mektubuyla, Sarı Yelekliler’in giderek şiddetin azaldığı ve katılımın arttığı eylemlerin gölgesinde, ülkenin ve hükümetin girdiği çıkmazı aşmak için Fransızlar’ın 3 ay boyunca sorunlarını tartışacakları bir “Büyük Ulusal Danışma” süreci başlattı. Macron, internet üzerinden, medya yoluyla ve Cumhurbaşkanlığı resmi sayfasından yayınladığı beş sayfalık mektupla, ülkede 2 aydır gündemi tıkayan ve iktidarı sarsan ‘Sarı öfkeyi’ durdurabilmek için ilk adımı attı. Macron, bu mektubun hemen ardından, Salı günü Normandiya bölgesindeki Grand-Bourgtheroulde kasabasında yapacağı toplantı ile ülke genelindeki tartışmaları fiilen de başlatacak.

Dört büyük konu

Cumhurbaşkanı mektubunda, vergi ve kamu harcamaları, devletin yeniden organizasyonu ve kamu hizmetleri, çevre ve yenilenebilir enerji politikalarıyla demokrasi ve yurttaşlık şeklinde 4 başlık altında yönelttiği 33 soruyla tartışmanın çerçevesini de çizdi. Toplantıların 15 Mart’a kadar süreceğini belirten Macron, belediyeler, internet ve bu büyük toplantılar aracılığıyla tüm Fransızlar’dan 3 ay sürecek bu tartışmaya katılmasını istedi. Tartışma boyunca halka daha yakın olan belediye başkanlarının önemli ve meşru bir rol üstleneceğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, “Benim için yasak bir konu yok. Her konu üzerinde belki hem fikir olmayacağız ama bu normal, demokrasi böyle zaten. Ama gelin, tartışmaktan, konuşmaktan ve fikir alış verişinde bulunmaktan korkmayan bir halk olduğumuzu gösterelim” dedi.

Varlık vergisi geri gelmeyecek

Danışma toplantılarının ardından halkın istekleri çerçevesinde reform önerileri getireceklerini belirten Macron, “Ancak ülkede yatırımın artması amacıyla yapılan bir takım reformlardan geri adım atılmayacak” diyerek, Sarı Yelekliler hareketinin sembolü haline gelen ve ön şart olarak sundukları varlık vergisini geri getirmeyeceğinin altını çizdi.

Macron’un 15 Ocak Salı günü şahsen başlatacağı toplantılarda, vergi başlığı altında, ülkenin yeni ve daha adil bir vergi sistemine kavuşturulması, ülke varlıklarının daha eşit dağılımı, bazı vergilerin indirimi ve kamu hizmetlerinin yeniden belirlenmesi konusu ele alınacak. Sarı Yelekliler’in ikinci büyük talebi, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi konusunda da memur sayısının azaltılması, yerel yönetimlere daha çok güç verilmesi, kurumların işlevlerinin yeniden gözden geçirilmesi konusundaki soruların yanıtları aranacak.

https://www.amerikaninsesi.com/a/fransa-cumhurbaskani-macrondan-vatandaslara-mektup/4741740.html

https://www.dw.com/tr/macrondan-ulusal-müzakere-girişimi/a-47069486