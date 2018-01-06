Macron ve Erdoğan’dan ortak açıklama…Erdoğan: “AB’ye ne olur artık bizi de alıverin diyecek halimiz yok” (görüntülü haber-fransızca)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Macron daha sonra heyetler arası resmi öğle yemeğine katılacak. İki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron “Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içersinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entellüektüel ve askeri ilişkilerimiz var. Türkiy’nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var” dedi.

Macron, “ikli işbirliğimizin konularına değindik. En önemlisi terör konusuna değindik. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor. Terör gerçek bir risktir bunun da bilincindeyiz. PKK bizce terör örgütüdür. Biz bununla ve her türlü terör gruplarıyla mücadele ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Savunma konusunda da ilişkilerimizi konuştuk” diyen Macron; “Ekonomik ilişkilerimiz hakkkında konuştuk. Son aylarda gelişme gösteren, gıda ve tarım alanlarında görüşmelerimizde sığır eti konusunda ilerleme kaydettildi. Tavuk eti ve kanatlı hayvanlar ve meyvalar konusunda da bu noktaya gelmeyi umuyoruz” dedi.

ERDOĞAN: NE YAZIK Kİ 54 YILDIR KAPIDA BEKLETİLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

“Bu ziyaretimizde, 500 yılı aşkın bir mazisi olan dostluğumuzun bu gün farklı şekilde attığımız adımlarla, yaptığımız anlaşmalarla güçlendiğini düşünüyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari gibi konularda görüşmeler yaptık. Her şeyden önce tabi Türkiye-Avrupa Birliği sürecinde ne yazık ki 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Bunları da aramızda müzakere ettik.

Gerekçeleri sorduğumuzda, gerekçeleri AB bize sunamıyor. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milleti mi de yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Artık bizi de alıverin diyecek halimiz de yok. Bakın bunu da buradan Fransa’dan dillendiriyorum. Biz NATO’da beraberiz, yani bizim bir stratejik bir ortaklığımız da var askeri anlamda. EUROSAM anlaşmasını da yaptıktan sonra, amacımız süratle bu yolda ilerlemek. Bir başka adım da özellikle AİRBUS ve THY arasındaki imzaların atılması.

En önemlisi üzerinde durmamız gereken konu, terörle mücadele konusudur. 34-40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Fransa’nın da çok ciddi bedeller yaşadığını da biliyoruz. AB’nin verdiği bir söz vardı Suriyeli mülteciler hakkında, ama verilen sözde durulmamıştır. Dünya Mülteciler Komisyonu’na bakıyorsunuz ordan da ciddi bir rakam gelmiyor.

Fakat biz bügün bunlara rağmen geri adım atmayacağız. Çünkü, biz bunu insani ve vicdani mesele olarak görüyoruz. Ülkemizde DEAŞ’e karşı, sınırımızda da DEAŞ’e karşı verdiğimiz mücadelemiz var. Ve şu anda PYD, YPG, PKK’nın yan örgütleridir.

Fransa’da nüfusu 700 bin civarında soydaşlarımz var. Onların bir köprü görevi görmesi de bizi mutlu etmektedir. Sadece bu konularla kısıtlı kalmadık. Suriye, İran, İsrail, Filistin, iki devletli bir Filistin meselesini görüştük. Son dönemlerde BM’de yapılan oylamanın, getirisini götürüsünü de konuştuk. Burada ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım yanlış. Hayır, güç haktan gelir.

Kudüs-Filistin, konusunda atılacak önemli konular hakkında yakın istişare içerisinde olacağız. Suriye konusunda fikirdar ülkeler olarak, dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesiyle, müsterek adımları nasıl belirleyeceğiz bunu da konuşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı (Macron) bana bazı isimler verdi. Ben Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine göndereceğim fakat şunu bilmelerini isterim. Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o ‘düşünce adamıdır’ diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar, oranın bahçıvanı, fikir babaları, düşünce babaları olarak işte onları yetiştirirler ve bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar. Biz bunun bedelini 35 bini aşkın şehit vererek ödedik. Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez. Biz 15 temmuzda bildiğiniz gibi 251 şehit verdik. FETÖ terör örgütüne bu bedeli ödetti. Artık dostlarımızı aynı bedeli ödesin istemiyoruz. Biz PKK ile de FETÖ ile de DEAŞ ile de aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Batı her zaman bize şunu söylüyor. Yargı bağımsızdır. Türkiye’de yargı bağımlı değil ki, bizde de bağımsız. Şunu bilmelerini isterim; Terör kendi kendine oluşuyor. Terör ve teröristin bahçıvanı vardır. Bu fikir babaları bunları düşünceleriyle sunar.

Beklediğimizi alabilmek için biraz daha zaman gerekecek öyle görünüyor.

SORU-CEVAP

Soru: 2014 Ocak ayunda kamyonlar sınırda bulunmuş ve içinde silah bulunmuştur bu konuda ne diyorsunuz?

Sorunuzu anlamadım Suriye’ye kim silah gönderdi? FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonları yapanlar FETÖ’nün savcılarıydı ve onlar şimdi hapiste. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri hakları vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da ABD’nin Suriye’ye gönderdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun? FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin.

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile ortak açıklama yapıyor. Açıklama öncesinde iki ülke arasında füze savunma anlaşması imzalandı.

“İKİYÜZLÜLÜKTEN ÇIKILMALI”

Açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu ifadelere yer verdi:

“Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyim. Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Bunu kuvvetlendirilmiş ortalıklar çerçevesinde yapacağız. Füze savunma anlaşması imzaladık. Uçak anlaşması konusunda imzaladığımız anlaşma da önemli bir açıklama. Sinop Nükleer Santrali konusunda da görüştük. Ortadoğu’yu konuştuk. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı.

DAEŞ sonrası Suriye’de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz. Türkiye-AB ilişkilerine de değindik. Türkiye Avrupa Konseyi kapsamında kalmalı. Türkiye – AB diyaloğu daha sakin olarak devam etmeli. Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor. Dermokrasi ve hukukun üstünlüğü çok önemlidir.”

“AB’YE NE OLUR ARTIK BİZİ DE ALIVERİN DİYECEK HALİMİZ YOK”

Macron’un ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ziyaretimizde 500 yılı aşkın mazisi olan dostluğumuzun bugün çok daha farklı bir şekilde güçlenerek devam ettiğini görüyorum. Görüşmelerde Türkiye-Fransa ilişkilerini bölgesel ilişkileri, uluslararası camiadaki gelişmeleri ele alma fırsatını bulduk. Türkiye AB süreci içinde ne yazık ki 54 yıldır bu kapıda bekletilen ülke. Fransa AB’nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi başka bir ülke AB içinde yok. AB bize gerekçe de sunamıyor. İlk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, fasılların sayısı 35’e çıktı. Daha sonra farklı yaklaşımla faslın kapatılması noktasına gelince olmadı. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Bizi belki de bir karara doğru sürükleyecektir. Ne olur artık bizi de alıverin diyecek halimiz de yok.”

Açıklama sonrasında ise Cumhurbaşkan’ın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Paris’e geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘MİT TIR’larını’ soran Fransız gazeteciye: FETÖ ağzıyla konuşuyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te görüştüğü Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “MİT TIR’ları” ile ilgili soru soran bir Fransız gazeteciyi “FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin” diyerek tersledi.

France 2 televizyonu muhabiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “2014 yılında sınırda içinde silah olan kamyonlar bulundu. Neden Suriye’ye silah gönderdiniz? Türkiye’nin selefi grupları desteklemesi için ne diyorsunuz?” diye sordu.

Bunun üzerine Erdoğan, “Sorunuzu anlamadım, Suriye’ye kim silah gönderdi? FETÖ ağzıyla konuşuyorsun” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“O operasyonları yapanlar FETÖ’nün savcılarıydı ve onlar şimdi hapiste. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri hakları vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da ABD’nin Suriye’ye gönderdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun? FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin.”

‘Burada Osman Kavala’nın avukatları var’

Bir başka Fransız gazetecinin, hapse atılan iş adamı Osman Kavala’nın durumunun gündeme gelip gelmediği sorusuna da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evet, burada Osman Kavala’nın avukatları var, iyi. Burada bu avukatlar da çalışıyorlar. Türkiye’de İstanbul’daki Gezi olaylarının geri planındaki aktörleri olduğunu hanımefendiye hatırlatayım, üzerinde çalışma yapsın” yanıtını verdi.

‘Terörün bahçıvanları düşünce adamları’

Erdoğan ayrıca, Türkiye’de yargı bağımsızlığıyla ilgili kaygılarla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye bir hukuk devletidir. Batı her zaman bizse şunu söylüyor. “Yargı bağımsızdı” E Türkiye’de yargı bağımlı değil ki, Türkiye’de de yargı bağımsız. Yargı kendisi kararını veriyor. Bununla ilgili sayın cumhurbaşkanı bazı isimler verdi. Ben adalet bakanımızdan bilgileri temin ederek kendilerine göndereceğim. Fakat şunu bilmelerini isterim. terör kendi kendine oluşmuyor. Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar düşünce adamı diye bakılanlardır.”

“Onlar gazetelerinin köşelerinden orayı sularlar. Oranın bahçıvanı olarak onları yetiştirirler. Bir gün gelir bakarsınız bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar. Biz bunun bedelini 35 bini aşkın şehit vererek ödedik. Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez.”

Macron: İki yüzlülükten çıkmak gerekir

İki lider görüşmelerinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci ile ikili ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin üyelik sürecinde ilerleme kaydedilmediğini, Türkiye’nin yaşadığı zorlukların da farkında olduğunu söyledi.

Macron, “Şunu hatırlattım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, benim gözümde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içinde kalması çok önemlidir. Kuşkusuz bir iki yüzlülükten çıkmak gerekir artık. Yani kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir şey mümkün olmayacaktır” dedi.

Erdoğan: AB süreci milletimizi yoruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB’de Türkiye gibi başka bir ülke olmadığını, açılan fasılların niye kapatılmadığı konusunda birliğin kendilerine gerekçe sunamadığını belirtti.

Erdoğan, üyelik sürecine ilişkin olarak “Türkiye 54 yıldır kapıda bekletilen bir ülke, bu bizi ciddi manada yoruyor, milletimizi de yoruyor. Bu bizi belki de bir karar almaya sürükleyecektir” dedi ve ekledi:

“Zira sürekli olarak ‘Ne olur bizi de alıverin’ diyecek halimiz yok.

Erdoğan ve Macron görüşmelerinde ayrıca ikili ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerin de ele alındığını söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye 5700 ton parça et satışı gerçekleştirdiklerini, bunun ülkesindeki sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat olduğunu söyledi

Türkiye, Fransa ve İtalya uzun menzilli hava savunma sözleşmesi imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Paris ziyareti sırasında Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için sözleşme imzalandı.

Erdoğan’ın Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeleri sırasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşmeye imza atıldı.

‘2020’LERİN ORTASINDA HAZIR’

Üç ülkenin geliştireceği füze programının 2020’lerin ortasında hazır olması öngörülüyor. Böylece hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlaması hedefleniyor.

‘İHRACAT DA YAPILACAK’

Eurosam “Ortak geliştirme faaliyetleri, Türkiye’nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını destekleyecek. Yanısıra ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratacak” açıklaması yaptı.

KASIMDA NİYET BEYANI İMZALANMIŞTI

Fransa, İtalya ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projelerinde işbirliği yapmak üzere bir niyet beyanı imzalamışlardı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeleri sırasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşmeye imza atıldı.

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Erdoğan: Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris’te Fransız mevkidaşı Macron’la görüştü. Erdoğan, tutuklu gazeteciler konusunda “Terör kendi kendine oluşmuyor. Terörün ve teröristin bahçıvanları vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransız mevkîdaşı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’deki son durum, Kudüs krizi, ifade özgürlüğü, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gibi başlıkların ele alındığı aktarıldı.

Mayıs ayından bu yana Erdoğan’la sürekli görüştüğünü dile getiren Macron, iki ülkenin birlikte çözmesi gereken bölgesel ve ortak sorunlar olduğunu vurguladı. Macron, terörle mücadele alanında Türkiye ve Fransa arasında emsal teşkil eden bir işbirliği bulunduğuna dikkat çekti.

“Mutabık olmadığımız konular da var” diyen Macron Erdoğan’la yaptığı görüşmede bireysel özgürlükler konusu gündeme getirdiğini söyledi. Türkiye’deki tutuklu gazeteciler, akademisyenler ve öğrencilerin durumuna değinen Macron, Erdoğan’a bir liste ilettiğini söyledi. Demokratik ülkelerin terörle mücadelede hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirten Macron, listenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Macron’a gerekli bilgileri temin edeceğini vurgulayan Erdoğan ise “Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o ‘düşünce adamıdır’ diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar. Bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar” diye konuştu.

AB’ye Paris’ten “yorgunuz” mesajı

Türkiye’nin 63 senedir Avrupa Birliği’nin kapısında bekletilen bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak ‘ne olur artık bizi de alıverin’ diyecek halimiz de pek yok” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde “daha sakin bir diyaloğun olmasını umuyoruz” diye konuştu. “Fasıllar kendiliğinden açıklamayacaktır” diyen Macron, taraflar arasında işbirliği ve diyaloğun bugünün gerçeklerini ele alacak şekilde yeniden formüle edilmesi gerektiğini belirtti.

Terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris’teki basın toplantısında gündemine aldığı başlıklardan biri Gülen yapılanması ve PKK ile mücadele oldu.

Erdoğan, “Fransa’da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır” dedi.

“FETÖ ağzıyla konuşuyorsun”

Basın toplantısı sırasında Erdoğan’a MİT TIR’ları ile ilgili bir soru da yöneltildi. Erdoğan, “Suriye’de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız” diye soran Fransız gazeteciyi Gülen yapılanmasının ağzıyla konuşmakla suçladı.

Erdoğan “Suriye’ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ’nün savcılarıydı. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika’nın 4 bin tır Suriye’ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?” cevabını verdi.

Bir başka gazeteciden hapse atılan işadamı Osman Kavala ile ilgili gelen soruya ise Erdoğan, “Burada Osman Kavala’nın avukatları var, iyi. İstanbul’daki Gezi olaylarının geri planındaki aktörleri olduğunu hanımefendiye hatırlatayım” yanıtını verdi.

Füze savunma sistemi anlaşmasına imza

İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalandı.

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor. Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye’nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020’lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu. Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak.

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